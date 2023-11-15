С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге
С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за финансовые махинации при своем предыдущем владельце Романе Абрамовиче.
Как сообщает The Guardian, свои проверки в отношении "Челси" уже ведут Премьер-Лига, FA и УЕФА. Новые владельцы лондонского клуба сами сообщили футбольным чиновникам о сомнительных финансовых операциях предыдущего режима.
Ранее пресса сообщала, что среди находящихся под подозрением трансферов значатся переходы Виллиана и Самуэля Это'О из "Анжи" в августе 2013.
По информации источника, внимание следователей также привлекли платежи в адрес агента вингера Эдена Азара, выигрывавшего с "синими" титул Премьер-Лиги тренера Антонио Конте и некоторых руководителей клуба.
Речь идет о десятках миллионах фунтов, причем эти секретные платежи "Челси" проводил через офшорные компании, которые принадлежат Абрамовичу.
О связи офшоров с Абрамовичем стало известно благодаря громкому международному расследованию под названием Cyprus Confidential.
Благодаря утечкам информации о кипрских офшорах также стало известно, что Абрамович секретно спонсировал юристов, чтобы в судах оспорить законность правил финансового фейр-плей, но безуспешно.
Добавим, в 2003 году Абрамович приобрел "Челси" за 140 млн. фунтов. В 2022, оказавшись под санкциями со стороны Великобритании, российский олигарх был вынужден продать клуб.
15.11.2023 13:00
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Странные эти англо-саксы. Можно подумать, когда они разрешали Абрамчику купить клуб, они были не в курсе, кто он и на какие деньги приобретает контроль над командой. То есть в России он вор, ну и хрен с ним, а у нас в Англии он будет законопослушный гражданин. Наивные. А теперь видите ли что-то всплыло. Я не болельщик Челси, мне как бы всё равно, но это какая-то дичь. Виноват Абрамович, вот и снимайте с него очки, Челси здесь причём. Опомнились идиоты.
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Раньше можно было купить индульгенцию, а сейчас купили хохла летом за 100 млн. Можно сказать, что откупились.
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Чорли - куплены в 2003, когда никто даже не представлял, что можно просто взять и как в менеджере скупить всех нужных игроков в мире. За 20 лет выиграли 5 АПЛ, сдулись, а теперь еще и оказывается мухлевали с деньгами.
Сити - куплены в 2008, когда конкуренция за игроков уже была высока. За 15 лет выиграли 7 АПЛ, стали величайшим английским клубом, и бьют рекорды по прибылям.
Почувствуйте разницу.
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ахахахахаха
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