С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге

Роман Абрамович С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за финансовые махинации при своем предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Как сообщает The Guardian, свои проверки в отношении "Челси" уже ведут Премьер-Лига, FA и УЕФА. Новые владельцы лондонского клуба сами сообщили футбольным чиновникам о сомнительных финансовых операциях предыдущего режима.

Ранее пресса сообщала, что среди находящихся под подозрением трансферов значатся переходы Виллиана и Самуэля Это'О из "Анжи" в августе 2013.

По информации источника, внимание следователей также привлекли платежи в адрес агента вингера Эдена Азара, выигрывавшего с "синими" титул Премьер-Лиги тренера Антонио Конте и некоторых руководителей клуба.

Речь идет о десятках миллионах фунтов, причем эти секретные платежи "Челси" проводил через офшорные компании, которые принадлежат Абрамовичу.

О связи офшоров с Абрамовичем стало известно благодаря громкому международному расследованию под названием Cyprus Confidential.

Благодаря утечкам информации о кипрских офшорах также стало известно, что Абрамович секретно спонсировал юристов, чтобы в судах оспорить законность правил финансового фейр-плей, но безуспешно.

Добавим, в 2003 году Абрамович приобрел "Челси" за 140 млн. фунтов. В 2022, оказавшись под санкциями со стороны Великобритании, российский олигарх был вынужден продать клуб.


Метки Абрамович, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 13:00

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  1. gwelddwyr 15.11.2023 13:08 # gwelddwyr
    Странные эти англо-саксы. Можно подумать, когда они разрешали Абрамчику купить клуб, они были не в курсе, кто он и на какие деньги приобретает контроль над командой. То есть в России он вор, ну и хрен с ним, а у нас в Англии он будет законопослушный гражданин. Наивные. А теперь видите ли что-то всплыло. Я не болельщик Челси, мне как бы всё равно, но это какая-то дичь. Виноват Абрамович, вот и снимайте с него очки, Челси здесь причём. Опомнились идиоты.

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  2. explosion 15.11.2023 13:07 # explosion
    Раньше можно было купить индульгенцию, а сейчас купили хохла летом за 100 млн. Можно сказать, что откупились.

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  3. superglor 15.11.2023 13:07 # superglor
    Чорли - куплены в 2003, когда никто даже не представлял, что можно просто взять и как в менеджере скупить всех нужных игроков в мире. За 20 лет выиграли 5 АПЛ, сдулись, а теперь еще и оказывается мухлевали с деньгами.

    Сити - куплены в 2008, когда конкуренция за игроков уже была высока. За 15 лет выиграли 7 АПЛ, стали величайшим английским клубом, и бьют рекорды по прибылям.

    Почувствуйте разницу.

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  4. gunars 15.11.2023 13:01 # gunars
    ахахахахаха

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