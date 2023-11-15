С "Челси" могут снять очки в Премьер-Лиге за финансовые махинации при своем предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Как сообщает The Guardian, свои проверки в отношении "Челси" уже ведут Премьер-Лига, FA и УЕФА. Новые владельцы лондонского клуба сами сообщили футбольным чиновникам о сомнительных финансовых операциях предыдущего режима.



Ранее пресса сообщала, что среди находящихся под подозрением трансферов значатся переходы Виллиана и Самуэля Это'О из "Анжи" в августе 2013.



По информации источника, внимание следователей также привлекли платежи в адрес агента вингера Эдена Азара, выигрывавшего с "синими" титул Премьер-Лиги тренера Антонио Конте и некоторых руководителей клуба.



Речь идет о десятках миллионах фунтов, причем эти секретные платежи "Челси" проводил через офшорные компании, которые принадлежат Абрамовичу.



О связи офшоров с Абрамовичем стало известно благодаря громкому международному расследованию под названием Cyprus Confidential.



Благодаря утечкам информации о кипрских офшорах также стало известно, что Абрамович секретно спонсировал юристов, чтобы в судах оспорить законность правил финансового фейр-плей, но безуспешно.



Добавим, в 2003 году Абрамович приобрел "Челси" за 140 млн. фунтов. В 2022, оказавшись под санкциями со стороны Великобритании, российский олигарх был вынужден продать клуб.