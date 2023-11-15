"Сити" заработал рекордные 712 млн. фунтов за сезон 2022/23

Манчестер Сити "Манчестер Сити" опубликовал впечатляющие финансовые результаты, заработав рекордные для всей Премьер-Лиги 712.8 млн. фунтов за сезон 2022/23.

Предыдущий рекорд Премьер-Лиги был установлен только в прошлом месяце, когда "Манчестер Юнайтед" отчитался о 648.4 млн. фунтов, заработанных за последний финансовый год.

За 12 месяцев "Сити" нарастил свои доходы на 99.8 млн. фунтов. При этом чистая прибыль "горожан" составила 80.4 млн. фунтов — против 41.7 млн. фунтов годом ранее.

В прошлом сезоне успех сопутствовал "Сити" и на футбольном поле, потому что команда Хосепа Гвардиолы оформила требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

Максимально продвинувшись в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, "Сити" удалось нарастить свои доходы от телетрансляций на 20.2% — до 299.4 млн. фунтов, сообщает BBC.

Правда, до рекордных значений выросла и зарплатная ведомость — почти на 70 млн. фунтов, до отметки в 422.9 млн. фунтов. Сейчас у "Сити" 520 сотрудников.


Метки Манчестер Сити, финансы

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 15.11.2023 12:52 # superglor
    Короли! Всего за 15 лет прошли путь до лучшего клуба в английской истории. Дух Сити! У пенсов со всеми их деньгами даже близко не получилось так сделать.

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  2. shearer1 15.11.2023 12:21 # shearer1
    Чистая прибыль у НЮ была выше в годы Майка Эшли. Ну и нарубил же бабла Эшли...

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  3. selta 15.11.2023 12:06 # selta
    как сказал бы великий актер всея руси:
    "бабки ска, бабки, бабки.."

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