"Сити" заработал рекордные 712 млн. фунтов за сезон 2022/23

"Манчестер Сити" опубликовал впечатляющие финансовые результаты, заработав рекордные для всей Премьер-Лиги 712.8 млн. фунтов за сезон 2022/23.

Предыдущий рекорд Премьер-Лиги был установлен только в прошлом месяце, когда "Манчестер Юнайтед" отчитался о 648.4 млн. фунтов, заработанных за последний финансовый год.



За 12 месяцев "Сити" нарастил свои доходы на 99.8 млн. фунтов. При этом чистая прибыль "горожан" составила 80.4 млн. фунтов — против 41.7 млн. фунтов годом ранее.



В прошлом сезоне успех сопутствовал "Сити" и на футбольном поле, потому что команда Хосепа Гвардиолы оформила требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Максимально продвинувшись в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, "Сити" удалось нарастить свои доходы от телетрансляций на 20.2% — до 299.4 млн. фунтов, сообщает BBC.



Правда, до рекордных значений выросла и зарплатная ведомость — почти на 70 млн. фунтов, до отметки в 422.9 млн. фунтов. Сейчас у "Сити" 520 сотрудников.