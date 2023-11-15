"Сити" заработал рекордные 712 млн. фунтов за сезон 2022/23
"Манчестер Сити" опубликовал впечатляющие финансовые результаты, заработав рекордные для всей Премьер-Лиги 712.8 млн. фунтов за сезон 2022/23.
Предыдущий рекорд Премьер-Лиги был установлен только в прошлом месяце, когда "Манчестер Юнайтед" отчитался о 648.4 млн. фунтов, заработанных за последний финансовый год.
За 12 месяцев "Сити" нарастил свои доходы на 99.8 млн. фунтов. При этом чистая прибыль "горожан" составила 80.4 млн. фунтов — против 41.7 млн. фунтов годом ранее.
В прошлом сезоне успех сопутствовал "Сити" и на футбольном поле, потому что команда Хосепа Гвардиолы оформила требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.
Максимально продвинувшись в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, "Сити" удалось нарастить свои доходы от телетрансляций на 20.2% — до 299.4 млн. фунтов, сообщает BBC.
Правда, до рекордных значений выросла и зарплатная ведомость — почти на 70 млн. фунтов, до отметки в 422.9 млн. фунтов. Сейчас у "Сити" 520 сотрудников.
15.11.2023 12:00
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Короли! Всего за 15 лет прошли путь до лучшего клуба в английской истории. Дух Сити! У пенсов со всеми их деньгами даже близко не получилось так сделать.
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Чистая прибыль у НЮ была выше в годы Майка Эшли. Ну и нарубил же бабла Эшли...
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как сказал бы великий актер всея руси:
"бабки ска, бабки, бабки.."
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