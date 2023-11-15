Палмер: "Решение перейти в "Челси" пока оправдывает себя"

Вингер Коул Палмер убежден, что он принял правильное решение, сменив "Манчестер Сити" на "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что в этом сезоне Палмер успел отметиться голами за "Сити" в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал блокировать переход Коула в "Челси" за 42.5 млн. фунтов.



В последние недели Палмер закрепился в стартовом составе "Челси", а в понедельник был вызван в сборную Англии, поэтому 21-летний игрок не жалеет о расставании с родным клубом.



"Если честно, все случилось быстро. Я поговорил с людьми из "Челси", поговорил со своим отцом, но я толком не понимал, как мне быть".



"Я просто поразмышлял пару дней, думая об этом почти каждую минуту".



"Но затем я просто осознал, что ради своей карьеры я должен перейти и постараться обрести регулярную игровую практику".



"Это был большой переход для меня. Я никогда не покидал Манчестер, даже для аренды или вроде того, поэтому переезд сюда в одиночку — это большое событие для меня".



"Поначалу это было сложно, я жил в отеле и все такое, но теперь я освоился и получаю удовольствие".



"Разумеется, все знаю, насколько хорош Пеп как тренер. Он дал мне возможность и платформу, чтобы начать свою карьеру, и я всегда буду благодарен ему".



"Кто знает, что бы случилось, если бы я остался. Возможно, я бы играл больше. Возможно, нет. Но я думаю, пока что мое решение перейти в "Челси" оправдывает себя", — цитирует Палмера The Independent.