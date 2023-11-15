Палмер: "Решение перейти в "Челси" пока оправдывает себя"
Вингер Коул Палмер убежден, что он принял правильное решение, сменив "Манчестер Сити" на "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна.
Несмотря на то, что в этом сезоне Палмер успел отметиться голами за "Сити" в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал блокировать переход Коула в "Челси" за 42.5 млн. фунтов.
В последние недели Палмер закрепился в стартовом составе "Челси", а в понедельник был вызван в сборную Англии, поэтому 21-летний игрок не жалеет о расставании с родным клубом.
"Если честно, все случилось быстро. Я поговорил с людьми из "Челси", поговорил со своим отцом, но я толком не понимал, как мне быть".
"Я просто поразмышлял пару дней, думая об этом почти каждую минуту".
"Но затем я просто осознал, что ради своей карьеры я должен перейти и постараться обрести регулярную игровую практику".
"Это был большой переход для меня. Я никогда не покидал Манчестер, даже для аренды или вроде того, поэтому переезд сюда в одиночку — это большое событие для меня".
"Поначалу это было сложно, я жил в отеле и все такое, но теперь я освоился и получаю удовольствие".
"Разумеется, все знаю, насколько хорош Пеп как тренер. Он дал мне возможность и платформу, чтобы начать свою карьеру, и я всегда буду благодарен ему".
"Кто знает, что бы случилось, если бы я остался. Возможно, я бы играл больше. Возможно, нет. Но я думаю, пока что мое решение перейти в "Челси" оправдывает себя", — цитирует Палмера The Independent.
15.11.2023 11:00
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он был в топ 3 лучшей академии в Европе, получил футбольное образование, он сыграл больше 40 матчей в основной команде Сити под руководством одного из лучших тренеров в Европе, конечно он должен быть благодарен им за это, но и они получили большие деньги за своего игрока, если бы он им был действительно нужен и важен, его бы оставили, это очень просто и это все знают. Ушёл? - значит ушёл.
Нужно теперь развивать ту базу что набрал за последние годы и нарастить свою игру мускулами, 4 гола + 4 ассиста за 750 минут в Челси - это фактически 1 результативное действие за 90 минут. Высокий показатель, трудно даже вспомнить такое со времён Азара. Да, свои голы он забил с пенальти, но и это тоже нужно и важно, забивать прошлому клубу на 90+ минуте перед толпой при счёте 3:4, да еще и против вратаря который знает тебя вдоль и поперёк. Он пока приятно удивил и заслужил внимания Саутгейта.
Всё что теперь надо - это продержать уровень.
Размена с продажей Маунта и покупкой Коула пока в пользу Челси. Маунт действительно был очень плох последние 1.5 года и этот сезон так же начал слабо. Он рискует пойти по дорожке Уилшера или Баркли.
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с Сити он хоршую игру провел, голы матча https://football-video.org/2023/11/12/chelsi-manchester-siti-video-obzor-matcha-6/
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