"Арсенал" составил шорт-лист из четырех полузащитников на январь

"Арсенал" готов приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно и уже составил шорт-лист из четырех кандидатов.

На прошлой неделе стало известно, что Томас Партей вернется в строй только после Нового года, и это подталкивает "Арсенал" к укреплению центра поля в январе.



Как сообщает TEAMtalk, полузащитники вроде Дугласа Луиса из "Астон Виллы" или Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" не рассматриваются "канонирами" в качестве реалистичных целей посреди сезона.



Зато "Арсенал" видит реальную возможность приобрести 22-летнего Андре, который едва выиграл с "Флуминенсе" Кубок Либертадорес и теперь готов перебраться в Премьер-Лигу.



Дополняют шорт-лист лондонского клуба 21-летний Пабло Майя из "Сан-Паулу", 18-летний Артур Вермерен из "Антверпена", а также 27-летний Калвин Филлипс из "Манчестер Сити".