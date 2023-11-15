"Арсенал" составил шорт-лист из четырех полузащитников на январь
"Арсенал" готов приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно и уже составил шорт-лист из четырех кандидатов.
На прошлой неделе стало известно, что Томас Партей вернется в строй только после Нового года, и это подталкивает "Арсенал" к укреплению центра поля в январе.
Как сообщает TEAMtalk, полузащитники вроде Дугласа Луиса из "Астон Виллы" или Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" не рассматриваются "канонирами" в качестве реалистичных целей посреди сезона.
Зато "Арсенал" видит реальную возможность приобрести 22-летнего Андре, который едва выиграл с "Флуминенсе" Кубок Либертадорес и теперь готов перебраться в Премьер-Лигу.
Дополняют шорт-лист лондонского клуба 21-летний Пабло Майя из "Сан-Паулу", 18-летний Артур Вермерен из "Антверпена", а также 27-летний Калвин Филлипс из "Манчестер Сити".
15.11.2023 10:00
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Последние комментарии:
андре норм тип, в муму его бы
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канониры не меняются, вот что им дадут трансферы данных ноунеймов?
можно вывезти канонира из четвертого места, но вывести четвортое место из канонира невозможно
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Субименди идеальный вариант на лето.
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