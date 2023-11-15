Уэбб объяснил, почему удаление Ромеро против "Челси" справедливо

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку в дерби против "Челси".

Многие болельщики "Тоттенхэма" были недовольны удалением Ромеро в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги 6 ноября (1:4), потому что перед тем, как врезать по ноге Энцо Фернандеса, Кристиан сыграл в мяч.



Однако Уэбб считает, что система VAR правильно определила чрезмерное использование физической силы, потому красная карточка и пенальти в данном эпизоде справедливы.



"Это был замечательный матч. Такой напряженный. Отличный спектакль для Премьер-Лиги. Думаю, арбитры действительно хорошо справились на поле и в студии VAR".



"Мы наблюдали ситуацию, когда рефери в поле проглядел пенальти, но на полной скорости это не всегда бывает легко увидеть. Знаю, что проверка слегка затянулась, но VAR должна была пройти весь процесс, включая установление — как это зафиксировали арбитры в поле — офсайда и затем отрезок до того, как Ромеро пошел на Энцо. Превосходно исполненный процесс".



"Почему это пенальти? Только то, что ты сыграл в мяч, не дает тебе права действовать таким образом. Обычно мы не видим такого рода контактов после игры в мяч, и на то есть причина: игроки проявляют осторожность, чтобы предотвратить подобное. В данном случае имела место явная угроза безопасности Энцо из-за чрезмерного применения силы. И когда мы видимо это на полной скорости и в замедленном повторе, это красная карточка. Хороший пример вмешательства VAR", — сообщил Уэбб Sky Sports.



