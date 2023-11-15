Галлахер намекает на новый контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер намекнул, что собирается заключить новый контракт со своим клубом.

Не секрет, что минувшим летом "Челси" был открыт к продаже Галлахера, но Конор не только остался, но и утвердился в качестве ключевого игрока команды Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе на все 12 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Сейчас у Галлахера остается только 18 месяцев по действующему контракту, однако 23-летний англичанин счастлив выступать за "Челси" и вдохновляется примером двух легенд лондонского клуба из прошлого.



"Уверен, это (новый контракт) будет улажено. Каждый знает, что "Челси" — мой клуб, за который я обожаю играть. Здесь великолепные фанаты, и прямо сейчас я получаю удовольствие. Уверен, все уладится само собой".



"Это был безумный период в плане прихода и ухода игроков летом. Я поговорил с тренером, и он сказал, что я нравлюсь ему как игрок и что я в его планах. Я был рад услышать это".



"Конечно, Джон (Терри) и Фрэнк (Лэмпард) — это два парня, на которых я ориентировался в детстве, будучи фанатом "Челси". Они оба являются легендами "Челси", они понимали, что значит играть за этот клуб и каковы ожидания в этом клубе", — цитирует Галлахера Daily Mirror.