Рамсдейл: "Не могу сосредоточиться на все 90 минут"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл признался, что не может сохранять концентрацию исключительно на игре все 90 минут матча.

В этом сезоне Рамсдейл утратил статус первого номера "Арсенала", но в прошлой кампании Аарон сыграл важную роль в том, что "канониры" почти до самого финиша претендовали на титул Премьер-Лиги.



Вместе с этим Рамсдейла нередко критиковали за то, что он общается с фанатами прямо во время игры, и 25-летний англичанин объясняет это своей проблемой с сохранением концентрации.



"Если вы попросите меня на 90 минут матча сосредоточиться на игре в футбол, то мне конец. Я не могу сделать этого".



"Поэтому я и взаимодействую с фанатами и вместе с ними пою песни. Порой меня оскорбляют, и тогда я поворачиваюсь и отвечаю".



"У меня в голове бывают две-три минуты безумия, после чего на 10-15 минут я вновь сосредоточен чисто на футболе. А дальше ты обнаруживаешь, что приближается перерыв", — цитирует Рамсдейла Daily Mail.