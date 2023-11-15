Уэбб объяснил, почему гол Гордона "Арсеналу" был засчитан правильно

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему гол нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона против "Арсенала" был засчитан правильно.

Следуя появившейся с этого сезона традиции, в понедельник вечером Уэбб пришел в телестудию Sky Sports и разобрал наиболее спорные судейские решения в Премьер-Лиге за последние недели.



В центре внимания, разумеется, был победный для "Ньюкасла" матч против "Арсенала" 4 ноября (1:0), когда гол Гордона был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за лицевую линию при подаче вдоль ворот, насчет фола со стороны Жоэлинтона на Габриэле и насчет офсайда у Гордона в момент скидки Жоэлинтона.



И хотя главный тренер "Арсенала" Микель Артета был крайне возмущен решением засчитать гол Гордона, Уэбб считает, что рефери и система VAR отработали корректно.



"То был важный момент. Возникла необычная ситуация из-за трех аспектов, которые VAR должна была проверить. От этого зависело, будет ли изменено решение рефери в поле засчитать гол".



"Мы видим, что мяч находится очень близко к лицевой линии. Не забывайте, что у нас также есть лайнсмен, который располагается прямо на линии. Скорость мяча возле лицевой линии не так высока, и обзор находящегося прямо на лицевой линии лайнсмена лучше, нежели у любой из наших камер".



"Мы знаем, что мяч изогнут, и он может нависать над линией, поэтому нам требуется доказательство того, что он вышел из игры. Далее следует подача, и Жоэлинтон вступает в единоборство. Фол мог быть, а мог и не быть. По имеющимся кадрам VAR принимает решение, что этого недостаточно, чтобы вмешаться и указать на явную ошибку. Тот факт, что мнения и аналитика насчет этой ситуации разделились, говорит, что решение о невмешательстве было верным ввиду субъективности".



"И затем возникает еще одна необычная ситуация, когда мяч идет от одного игрока к другому. Сложно определить точный момент, когда мяч покидает Жоэлинтона. Поэтому, повторюсь, нет явного свидетельства о том, что Гордон находился в офсайде в момент, когда Жоэлитон последний раз касался мяча. VAR провела эту проверку и не определила явного свидетельства, чтобы вмешаться для отмены гола. Сам процесс был верным", — сообщил Уэбб.



Также Уэбб заявил, что Кай Хаверц из "Арсенала" и Бруно Гимараэс из "Ньюкасла" должны были получить красные карточки за грубую игру.



"Довольно насыщенный матч, в котором много всего произошло. Но есть пара ситуаций, которые ясны как день. Учитывая проведенный нами анализ, мы бы ожидали красных карточек в обеих этих ситуациях, и мы рассчитываем, что впредь так и будет", — добавил Уэбб.