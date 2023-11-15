"Юнайтед" будет открыт к предложениям по Каземиро

"Манчестер Юнайтед" будет готов выслушать предложения насчет своего полузащитника Каземиро.

Купленный за 70 миллионов фунтов у "Реала" летом 2022 Каземиро отлично отыграл прошлый сезон, когда помог "Юнайтед" достичь двух кубковых финалов и финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



В этом сезоне Каземиро совершенно не похож на себя и недавно угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра, при этом оставаясь одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Юнайтед".



Достоверно известно, что сэр Джим Рэтклифф, находящийся на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед" не в восторге от Каземиро, и talkSPORT утверждает, что британский бизнесмен будет открыт к предложениям по 31-летнему бразильцу.



Рэтклифф может ожидать, что интерес к Каземиро проявят клубы из Саудовской Аравии. Это практически единственная реалистичная возможность для "Юнайтед" избавиться от экс-игрока "Реала" в январе.