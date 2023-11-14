Леон Куперман купил миллион акций "Юнайтед"
Американский бизнесмен Леон Куперман стал миноритарным акционером "Манчестер Юнайтед", купив чуть менее одного миллиона акций клуба с "Олд Траффорд".
Как сообщает Bloomberg, 80-летний Куперман вложил в ценные бумаги "Юнайтед" 16.8 млн. долларов (13.4 млн. фунтов).
Эта новость стала некоторым сюрпризом, учитывая то, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф вскоре должен оформить приобретение 25% акций "Юнайтед".
Куперман родился в Нью-Йорке в семье польских иммигрантов и более двух десятков лет своей карьеры посвятил инвестиционному банку Golden Sachs.
Куперман является основателем инвестиционной фирмы Omega Advisors, а личное состояние Леона оценивается в 2.6 млрд. долларов (2.1 млрд. фунтов).
Куперман известен своими высказываниями насчет финансов и политики. Например, недавно Леон заявил, что не считает богатым того, кто зарабатывает 400,000 долларов (320,000 фунтов) в год.
14.11.2023 23:00
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Очередная великовозрастная жаба, которая думает что утащит с собой на тот свет все деньги мира. Лучше бы эту сумму потратил на благие дела.
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Так миллион или менее?
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