Леон Куперман купил миллион акций "Юнайтед"

Американский бизнесмен Леон Куперман стал миноритарным акционером "Манчестер Юнайтед", купив чуть менее одного миллиона акций клуба с "Олд Траффорд".

Как сообщает Bloomberg, 80-летний Куперман вложил в ценные бумаги "Юнайтед" 16.8 млн. долларов (13.4 млн. фунтов).



Эта новость стала некоторым сюрпризом, учитывая то, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф вскоре должен оформить приобретение 25% акций "Юнайтед".



Куперман родился в Нью-Йорке в семье польских иммигрантов и более двух десятков лет своей карьеры посвятил инвестиционному банку Golden Sachs.



Куперман является основателем инвестиционной фирмы Omega Advisors, а личное состояние Леона оценивается в 2.6 млрд. долларов (2.1 млрд. фунтов).



Куперман известен своими высказываниями насчет финансов и политики. Например, недавно Леон заявил, что не считает богатым того, кто зарабатывает 400,000 долларов (320,000 фунтов) в год.