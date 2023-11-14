"Ювентус" обратился насчет Санчо

"Ювентус" установил контакт с "Манчестер Юнайтед" насчет перехода вингера Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно.

Отъезд Санчо из Манчестера в январе выглядит неминуемым после того, как Джейдон угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу и был изолирован от первой команды.



На прошлой неделе представители "Ювентуса" побывали в Великобритании и Daily Mail может подтвердить, что итальянский гранд уже обратился к "Юнайтед" насчет Санчо.



"Ювентус" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер Санчо, который был куплен "Юнайтед" у дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов в 2021 году и который был доступен минувшим летом за 45 млн. фунтов.



Но даже для аренды Санчо "Ювентусу" потребуется, чтобы "Юнайтед" субсидировал часть зарплаты 23-летнего англичанина в 275,000 фунтов в неделю.



Другим возможным направлением для Санчо является Саудовская Аравия, однако сам Джейдон предпочел бы остаться в Европе на данной стадии своей карьеры.