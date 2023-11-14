Фаулер видит в Де Дзерби идеального преемника для Клоппа

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби стал бы идеальным преемником для Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.

С момента своего назначения в 2015 году Клопп выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



Контракт Клоппа истекает только в 2026 году, однако Фаулер чувствует, что у Юргена, возможно, уже есть подходящая замена в лице Де Дзерби.



"Это должен быть тренер моложе, с хорошим послужным списком и способный выйти на следующий уровень. Думаю, Унаи Эмери подходит под эти критерии, он достойно трудится в "Вилле" и завоевал несколько европейских трофеев".



"Но наиболее очевидный вариант — это Роберто Де Дзерби. Многие думали, что "Брайтон" посыпется в этом сезоне после потери двух важнейших игроков и практически всей полузащиты. Но если это и повлияло, то лишь сплотило их клуб".



"Они хорошо сочетают выступление в Лиге Европы и Премьер-Лиге, находясь в хорошем положении, чтобы преуспеть на обоих фронтах. Я знаю, как высоко его ценят в футболе, поэтому есть вероятность, что "Ливерпуль" обратится к нему в некоторый момент... Другой вопрос, согласится ли он на это?"



"Это заметно, Юрген Клопп высоко его ценит, и я бы не удивился, если бы узнал, что главный тренер "Ливерпуля" видит в нем своего преемника. Это было бы мощно, если он получит поддержку Клоппа", — сообщил Фаулер Daily Mirror.