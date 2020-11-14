"Арсенал" готов перехватить Рубена Невеша

"Арсенал" готов перехватить полузащитника "Аль-Хиляля" Рубена Невеша, чей переход в "Ньюкасл" на правах аренды, вероятно, будет заблокирован.

Столкнувшись с эпидемией травм, "Ньюкасл" задумался о том, чтобы в январе арендовать Невеша, благо "Аль-Хиляль" как раз принадлежит владеющему "сороками" Суверенному фонду Саудовской Аравии.



Однако на прошлой неделе стало известно, что участники Премьер-Лиги собираются проголосовать за временный запрет на арендные трансферы между клубами с общими владельцами.



Как сообщает talkSPORT, эта ситуация может открыть дверь к переходу Невеша в "Арсенал", который минимум до Нового года лишился Томаса Партея с травмой бедра.



Спортивный директор "Арсенала" Эду известен как давний поклонник таланта 26-летнего португальца, отыгравшего шесть сезонов за "Вулверхэмптон" до своего отъезда в Саудовскую Аравию минувшим летом.