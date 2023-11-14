Жоржиньо подтвердил свои планы вернуться в Серию А

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо подтвердил, что планирует вернуться в Серию А.

Предстоящей зимой исполнится год, как Жоржиньо был куплен у "Челси" за 12 миллионов фунтов. Экс-игрок "Наполи" провел 14 матчей Премьер-Лиги за "канониров" во второй половине прошлого сезона, упустив чемпионский титул.



Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона, а значит уже с января 31-летний итальянец бразильского происхождения сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Впрочем, Жоржиньо пока не определился со своим будущим и намекает, что запланированное возвращение в Серию А может быть отложено.



"У меня есть большие сомнения (насчет возвращения в Серию А на следующий сезон). Я бы хотел вернуться, но я не знаю, когда будет правильное время для этого".



"Да, я хочу вернуться, но я не знаю, когда. Я по-прежнему чувствую, что у меня остаются незаконченные дела в "Арсенале". Тебе всегда требуется время, когда ты меняешь команду, но я бы не назвал свои первые шесть месяцев в "Арсенале" негативными. Наоборот", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.