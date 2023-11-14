"Манчестер Юнайтед" уже смирился с тем, что голкипер Андре Онана примет участие в Кубке Африки предстоящей зимой.

Когда Онана переходил в "Юнайтед" из "Интера" за 47 миллионов фунтов минувшим летом, карьера Андре в сборной Камеруна была поставлена па паузу.



Однако вскоре 27-летний Онана помирился с главным тренером камерунцев Ригобером Сонгом и помог национальной команде преодолеть квалификацию к первенству Черного континента.



По информации Daily Mirror, пока Онана не принял окончательное решение насчет своего участия в Кубке Африки, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 в Сенегале, однако в "Юнайтед" уже смирились с тем, что останутся без своего первого номера на несколько недель посреди сезона.



Боссы "Юнайтед" обсудили эту ситуацию с Онана и чувствуют себя бессильным помешать отъезду Андре на турнир. Теперь "красные дьяволы" думают, как им продержаться указанный период.



Сам Онана насчет этого не переживает, сказав своим друзьям, что его дублер Алтай Байындыр — лучший запасной голкипер, с которым ему когда-либо доводилось работать.



Проблема в том, что Быйындыр до сих пор не дебютировал за "Юнайтед" после своего перехода из "Фенербахче" в заключительный день летнего трансферного окна.