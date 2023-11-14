Колуилл и Беллингем покидают расположение сборной Англии

Защитник "Челси" Леви Колуилл и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем покидают расположение сборной Англии.

Колуилл и Беллингем прибыли в расположение сборной Англии накануне с травмами колена. Об их повреждениях было известно заранее, поэтому оба игрока лишь показались медикам и уже сегодня возвращаются в свои клубы на лечение.



Отметим, что только накануне в английскую сборную были дополнительно приглашены Эзри Конса, Рико Льюис и Коул Палмер, заменив травмированных Льюиса Данка, Джеймса Мэддисона и Каллума Уилсона.



По информации BBC, главный тренер англичан Гарет Саутгейт больше не будет никого вызывать и проведет матчи против Мальты в пятницу и против Северной Македонии в следующий понедельник оставшимися игроками.



При этом Калвин Филлипс из "Манчестер Сити" и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" к национальной команде присоединятся чуть позже, получив несколько дней отгула по причинам личного характера.



Добавим, Англия уже гарантировала себе выход на Евро-2024 и нуждается еще в одной победе, чтобы застолбить за собой первое место в отборочной Группе C.