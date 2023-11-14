Колуилл и Беллингем покидают расположение сборной Англии

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем покидают расположение сборной Англии.

Колуилл и Беллингем прибыли в расположение сборной Англии накануне с травмами колена. Об их повреждениях было известно заранее, поэтому оба игрока лишь показались медикам и уже сегодня возвращаются в свои клубы на лечение.

Отметим, что только накануне в английскую сборную были дополнительно приглашены Эзри Конса, Рико Льюис и Коул Палмер, заменив травмированных Льюиса Данка, Джеймса Мэддисона и Каллума Уилсона.

По информации BBC, главный тренер англичан Гарет Саутгейт больше не будет никого вызывать и проведет матчи против Мальты в пятницу и против Северной Македонии в следующий понедельник оставшимися игроками.

При этом Калвин Филлипс из "Манчестер Сити" и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" к национальной команде присоединятся чуть позже, получив несколько дней отгула по причинам личного характера.

Добавим, Англия уже гарантировала себе выход на Евро-2024 и нуждается еще в одной победе, чтобы застолбить за собой первое место в отборочной Группе C.


Метки Беллингем, Колуилл, Реал, сборная Англии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2023 17:00

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  1. gary47 14.11.2023 17:31 # gary47
    Позвал бы Ван Биссаку, Лонгстафа, Тарика Митчелла, Гиббс-Уайта, Эллиотта, Джейкоба Мерфи. Все равно ведь матчи ничего не решают. Мог бы просмотреть ближайший резерв

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