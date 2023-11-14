Мойес рад, что Уорд-Проуза не вызвали в сборную Англии

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признался, что был обрадован невызовом своего полузащитника Джеймса Уорд-Проуза в сборную Англии.

29-летний Уорд-Проуз не попал в число игроков, которых на прошлой неделе наставник английской сборной Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Мальты и Северной Черногории.



Уорд-Проуз отреагировал на это двумя результативными передачами в победном для "Вест Хэма" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в воскресенье (3:2). Таким образом, Джеймс забил уже два гола и совершил девять "ассистов" после своего перехода из "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов минувшим летом.



И если сам Уорд-Проуз, наверняка, остался расстроен невызовом в сборную, Мойес рад, что его ключевой игрок получил возможность восстановить силы.



"Я вполне доволен, потому что он получит небольшую передышку на этой неделе. В этот период между двумя международными перерывами мы просто играли один матч за другим".



"Джеймс очень помогает команде. Думаю, Гарет Саутгейт всегда будет держать его в уме, но у Гарета так много классных игроков, из которых он может выбирать. Джеймс сидит здесь и ждет, не возникнет ли у него (Саутгейта) проблем с травмами", — цитирует Мойеса Daily Mail.