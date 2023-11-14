Фердинанд: "Варан хватается за голову от того, что Эванс играет вместо него"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что защитник "красных дьяволов" Рафаэль Варан "хватается за голову" от того, что проигрывает конкуренцию Джонни Эванса.

После своего возвращения в строй посе травмы Варан перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг предпочитал Рафаэлю Харри Магуайра, Виктора Линделефа и даже 35-летнего Джонни Эванса.



Фердинанд не знает, почему Варан утратил доверие Тен Хага, но подозревает, что 30-летний француз чувствует себя неловко, проигрывая конкуренцию Эванса.



"Мы не знаем, почему он не играет. Думается, если он на скамейке запасных, значит он должен быть в форме".



"На мой взгляд, если ты на скамейке запасных, значит ты можешь играть. Потому что тебе, возможно, придется выйти уже на первой минуте, если кто-нибудь получит травму".



"Если твоя форма достаточна, чтобы поехать с командой и попасть на скамейку запасных, значит ты в форме, чтобы сыграть. Поэтому я не знаю, в чем причина".



"Но я точно знаю, что Варан просыпается и хватается за голову, думая: "У меня пять медалей победителя Лиги Чемпионов, я сыграл важную роль в завоевании каждой из них, я поиграл с лучшими игроками в мире, а теперь я перешел в "Манчестер Юнайтед", и Джонни Эванс выходит в стартовом составе вместо меня!"



"Не хочу проявить неуважение к Эвансу. Но у Варана никогда не было мыслей насчет Джонни Эванса, он никогда не рассматривал Джонни Эванса своим конкурентом", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.