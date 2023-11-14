Осимхен признался, что у него есть футболка "Челси"

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен признался, что у него есть футболки двух клубов Премьер-Лиги, включая "Челси".

В прошлом сезоне Осимхен помог "Наполи" завоевать свой первый титул Серии А за более чем три десятилетия, однако в этой кампании отношения игрока и клуба ухудшились, а переговоры о новом контракте были приостановлены.



Поскольку действующий контракт Виктора истекает в 2025 году, продажа 24-летнего нигерийца следующим летом или уже в январе выглядит более чем вероятной.



Главным претендентом на Осимхена считается "Челси", и Виктор не скрывает своих симпатий как к лондонскому клубу, так и к Премьер-Лиге в целом.



"У меня нет любимой команды в Премьер-Лиге, но у меня есть две футболки оттуда: "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Многие из моих друзей болеют за "Челси", несколько — за "Манчестер Юнайтед".



Африканские игроки больше всего ценят именно Премьер-Лигу из всех лиг. Это огромная лига", — цитирует Осимхена Daily Mirror.