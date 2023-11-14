Отец Рамсдейла раскритиковал Артету

Отец голкипера Аарона Рамсдейла раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за манеру обращения с его сыном.

Вскоре после прихода Давида Райи из "Брентфорда" 25-летний Рамсдейл утратил место в стартовом составе "Арсенала", хотя Артета и обещал использовать ротацию на последнем рубеже.



Ник Рамсдейл не понимает, почему Артета так поступил с его сыном, особенно после того, как в мае Аарон заключил новый контракт с "канонирами".



"Давид Райя — отличный голкипер, и это не его вина. Он просто пришел в команду как голкипер. Как сказал Аарон, Давид Райя — славный парень, и они вместе упорно трудятся. Аарон изо всех сил старается помочь ему освоиться в команде".



"Мы не знаем, почему так произошло. Повторюсь, Аарон трудится изо всех сил. Он старается на благо команды, как может. Он не падает духом, и он сделает все возможное, чтобы "Арсенал" попытался выиграть лигу".



"Когда я разговаривал с мистером Артетой до того, как он купил Аарона, он сказал, что хочет Аарона. Но теперь у него появился Давид Райя".



"Зачем продлевать контракт голкипера или контракт какого-либо игрока, если два или три месяца спустя ты приглашаешь на его место кого-нибудь другого?"



"Аарон будет кубковым голкипером, а Давид Райя будет первым номером, только если что-нибудь не случится — травма или удаление. Аарону придется смириться с этим. Смириться, хотя ему даже не было сказано об этом. Никем", — цитирует Рамсдейла-старшего Evening Standard.