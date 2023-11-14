"Бавария" подтвердила, что сохраняет интерес к Палинье

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил, что полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья остается на радаре у его клуба.

Палинья едва не перешел в "Баварию" в заключительный день летнего трансферного окна. Жоау уже был в Мюнхене, уладив все формальности, но в последний момент сделка сорвалась, потому что два клуба не договорились по стоимости Жоау, а вдобавок "Фулхэм" не нашел себе другого полузащитника.



С тех пор Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт до 2028 года, однако это совершенно не значит, что в январе "Бавария" не предпримет новую попытку приобрести 28-летнего игрока сборной Португалии.



"Конечно, он по-прежнему на нашем радаре. Клуб интенсивно работал с Палиньей летом. Я едва пришел сюда, когда все случилось, и то был странный день трансферного окна, но пока нельзя сказать, что случится в будущем. В целом мы рассматриваем возможности на трансферном рынке", — сообщил Фройнд Bild.