"Ньюкасл" надеется купить Та в январе
"Ньюкасл" надеется приобрести центрального защитника "Байера" Джонатана Та в зимнее трансферное окно.
По информации TEAMtalk, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сделал укрепление центра обороны одним из своих приоритетов на январь после того, как потерял с серьезными травмами Свена Ботмана и Дэна Берна.
Хау чувствует, что ему просто необходим еще один игрок на этой позиции для успешного выступлениях на всех фронтах.
И на радаре у "Ньюкасла" находится Та, которого уже несколько лет сватают в различные клубы Премьер-Лиги. Сейчас Джонатан помогает "Байеру" лидировать в Бундеслиге и в своей группе Лиги Европы.
У Та остается только 18 месяцев по контракту, поэтому "Байер" может быть уязвим к предложениям по Джонатану в январе, несмотря на то, что 27-летний немец является ключевым игроком команды Хаби Алонсо.
14.11.2023 11:00
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