Боссы "Юнайтед" отказываются общаться с другими тренерами

Боссы "Манчестер Юнайтед" сохраняют веру в Эрика Тен Хага и отказываются от переговоров с агентами, которые предлагают им услуги других тренеров.

"Юнайтед" весьма неудачно начал сезон 2023/24, проиграв половину из 18 матчей с учетом всех соревнований. "Красные дьяволы" находятся на самом дне своей группы в Лиге Чемпионов, а также вылетели из Кубка Лиги.



Пресса уже давно спекулирует насчет возможного увольнения Тен Хага, однако ESPN может подтвердить, что ключевые руководители клуба с "Олд Траффорд" сохраняют веру в экс-наставника "Аякса".



Более того, боссы "Юнайтед" разочарованы назойливостью агентов, сватающих своих клиентов на место Тен Хага. Недавно клуб даже отменил заранее запланированную встречу с представителем "хорошо известного тренера, в данный момент находящегося без работы", из опасений насчет характера разговора.



Руководство "Юнайтед" видит некоторые признаки улучшения ситуации с игрой и результатами — в течение недели "дьяволы" победили "Фулхэм" и "Лутон", не пропустив, хотя между двумя этими матчами затесалось поражение 4:3 от "Копенгагена" в Лиге Чемпионов.