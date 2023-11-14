Александер-Арнольд рассказал, у кого он учится играть полузащитника

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, на каких игроков он ориентируется, постигая игру в полузащите.

Два года назад главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп осудил своего коллегу Гарета Саутгейта, когда тот попытался использовать Александер-Арнольда в качестве полузащитника в матче сборной Англии против Андорры.



Однако еще с прошлого сезона сам Клопп активно использует Александер-Арнольда в центре поля. В этой кампании Трент исполняет гибридную роль, трансформируясь из правого защитника в полузащитника и обратно в зависимости от того, владеет мячом "Ливерпуль" или соперник.



25-летний Александер-Арнольд признается, что все еще постигает эту роль и хочет научиться играть полузащитника, когда его команда не владеет мячом.



"Я направляюсь в сборную как полузащитник. Это действительно помогает мне. И хотя в "Ливерпуле" я не играю в полузащите постоянно, я получаю мяч в центральных зонах. Когда мяч у нас, я полузащитник, а когда мы без мяча, я правый защитник. Так это вижу я, так мне говорят и так мне объясняют".



"Половину или 60 процентов времени матча я играю в полузащите, поэтому естественно, что люди приветствуют идею использовать меня в центре поля. Что касается оборонительных действий (в полузащите), то пока у меня не было возможности попробовать это, но я в процессе изучения".



"Я думаю о тех, кто играет в этой инвертированной, гибридной роли. Я не знаю, как много таких игроков в наши дни, но Джон Стоунс — очевидный пример. Я уже давно восхищаюсь его игрой. Он исключителен, и я много за ним слежу. Я смотрю нарезки с ним или просто смотрю матчи "Сити", сосредоточившись на нем".



"Я также восхищаюсь игрой Родри. Он исполняет ключевую роль в их команде, и он очень недооценен. Как вы недавно могли убедиться, они не выглядят прежней командой, если убрать его из состава. Это лишь показывает, насколько он важен. Я также смотрю на игроков из прошлого: Бускетс, Алонсо, Пирло, Стиви Джи", — цитирует Александер-Арнольда The Independent.