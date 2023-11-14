Микел призвал Осимхена перейти в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел призвал нападающего "Наполи" Виктора Осимхена перейти к "синим".

Согласно слухам, "Челси" считается фаворитом в борьбе за Осимхена, который передумал продлевать свой рассчитанный до 2025 года контракт с "Наполи" и подумывает уйти в конце этого сезона или уже в январе.



Микел считает "Челси" лучшим вариантом для Осимхена и верит, что его 24-летний соотечественник способен стать новым Дидье Дрогба для "синих".



"Это не время уезжать в Саудовскую Аравию. Я знаю, что на следующий сезон ты перейдешь в "Челси". Я буду агентом, который станет посредником в этой сделке. Ты на 100% переходишь в "Челси"!



"Ты на 100% переходишь в "Челси" на следующий сезон, потому что мы отчаянно нуждаемся в игроке вроде тебя с момента ухода того большого парня, Дидье Дрогба. У нас не было никого такого статуса, кто бы мог забивать голы в больших матчах".



"Я чувствую, что ты являешься такой личностью и соответствуешь тому, чего мы хотим достичь в клубе", — цитирует Микела Daily Mail.