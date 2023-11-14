"Тоттенхэм" хочет купить Айлинг-Джуниора в январе

Самуэль Айлинг-Джуниор "Тоттенхэм" хочет приобрести вингера "Ювентуса" и молодежной сборной Англии Самуэля Айлинг-Джуниора в зимнее трансферное окно.

Почуяв близость Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" готов потратиться на укрепление своего состава в январе, особенно в свете обрушившихся на команду Анге Постекоглу кадровых проблем в последнее время.

По информации The Independent, одной из своих целей на январь "Тоттенхэм" рассматривает 20-летнего Айлинг-Джуниора, который преимущественно действует на фланге, но также способен сыграть центрального нападающего и даже в полузащите.

Айлинг-Джуниор является продуктом академии "Челси", откуда он уехал в "Ювентус" в 2020 году. В Турине у Самуэля есть рассчитанный до июня 2025 контракт.

Айлинг-Джуниор все еще делает свои первые шаги в первой команде "Ювентуса", отметившись четырьмя появлениями на замену в этом сезоне Серии А.


Метки Айлинг-Джуниор, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2023 07:00

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