"Тоттенхэм" хочет купить Айлинг-Джуниора в январе

"Тоттенхэм" хочет приобрести вингера "Ювентуса" и молодежной сборной Англии Самуэля Айлинг-Джуниора в зимнее трансферное окно.

Почуяв близость Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" готов потратиться на укрепление своего состава в январе, особенно в свете обрушившихся на команду Анге Постекоглу кадровых проблем в последнее время.



По информации The Independent, одной из своих целей на январь "Тоттенхэм" рассматривает 20-летнего Айлинг-Джуниора, который преимущественно действует на фланге, но также способен сыграть центрального нападающего и даже в полузащите.



Айлинг-Джуниор является продуктом академии "Челси", откуда он уехал в "Ювентус" в 2020 году. В Турине у Самуэля есть рассчитанный до июня 2025 контракт.



Айлинг-Джуниор все еще делает свои первые шаги в первой команде "Ювентуса", отметившись четырьмя появлениями на замену в этом сезоне Серии А.