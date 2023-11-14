Эдегор пропустил последние матчи "Арсенала" из-за подозрения на сотрясение

Причиной, почему капитан "Арсенала" Мартин Эдегор пропустил три последних матча своего клуба, стал инцидент на тренировке.

24-летний Эдегор не смог помочь "Арсеналу" в матчах Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Бернли", а также в поединке Лиги Чемпионов против "Севильи".



Изначально причиной отсутствия Мартина считались проблемы с бедром, однако Daily Mail удалось выяснить, что в преддверии выезда на "Сент-Джеймс Парк" норвежский полузащитник получил мячом по лицу на тренировке "канониров".



Удар был настолько сильным, что "Арсенал" был вынужден активировать протокол при подозрении на сотрясение. Этот протокол гласит, что игрок должен получить шесть дней отдыха, по истечении которых сможет вернуться к тренировкам только при отсутствии симптомов.



Оклематься за шесть дней у Эдегора не вышло, поэтому он не только пропустил победу 3:1 над "Бернли" в минувшую субботу, но и был вынужден отказаться от поездки в сборную Норвегии, которая все еще сражается за попадание на Евро-2024.



Тем не менее, ожидается, что Эдегор решит все свои проблемы со здоровьем к выездному матчу Премьер-Лиги против "Брентфорда" 25 ноября.