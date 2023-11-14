Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

"Челси" и "Манчестер Сити" выдали феерическую перестрелку, "Арсенал" и "Ливерпуль" приблизились к "горожанам", а "Тоттенхэм" начал сдавать позиции, столкнувшись с кадровым кризисом. Об этом и другом — в традиционных итогах очередного тура Премьер-Лиги.





Матч с участием "Челси" становятся веселее



Если еще недавно "Челси" был синонимом скучного и сумбурного футбола, то в последних матчах молодежь Маурисио Почеттино начала демонстрировать те качества, на которые очень рассчитывают на "Стэмфорд Бридж" в перспективе. Во второй раз за шесть дней "Челси" сумел забить четыре гола в ворота команды из топ-4, продемонстрировав значительный прогресс в атаке.



Ничья 4:4 с "Манчестер Сити" стала настоящим боксерским поединком с обменом ударами, и в этом бою молодой "Челси", по идее, должен был оказаться на полу. Но трижды сумел отыграться, продемонстрировав кураж и характер, которых еще недавно у команды Почеттино не было и близко.



"Сити" был не против добыть очередную скучную победу, но соперник отказался играть по правилам чемпиона и устроил настоящее шоу, в котором на видных ролях были бывшие подопечные Гвардиолы: Рахим Стерлинг и Коул Палмер. Это был один из самых ярких матчей сезона, где, кроме голов, были и сейвы голкиперов, причем Эдерсон спасал свои ворота чаще, чем Роберт Санчес, а "Челси" не воспринимал ничью с лидером как достижение, так как по игре мог рассчитывать и на большее.



"Ложный" защитник Зинченко полезен Артете не только на левом фланге



Александр Зинченко забил красивый гол, похоронивший надежды "Бернли" набрать очки с пребывавшими вдесятером "канонирами", напомнив о том, что его позиция на левом фланге обороны в "Арсенале" очень условна.



В этой игре Александр очень активно ходил вперед, даже после того, как Фабиу Виейра оставил "Арсенал" в меньшинстве. И хотя Микель Артета похвалил после матча украинца за игру в обороне, на самом деле его ценность для "канониров" — вовсе не в навыках защитника. Зинченко предлагает неординарные решения, что часто имеет решающее значение в матчах с такими соперниками, как "Бернли", оставляющими простор сопернику и старающимися играть в открытой манере.



Более прагматичные и мастеровитые соперники могут заставить Зинченко играть строго на своей позиции, но с "Бернли" он продемонстрировал все те качества, ради которых Артета подписал его из "Манчестер Сити". Александр все-таки — не защитник, хоть и его навыки игры на этой позиции за последние годы повысилсь на порядок.



Дайч наслаждается прогрессом Миколенко



Еще один украинский фланговый защитник проявил себя в этом туре совсем не по основному профилю, причем Виталию Миколенко удалось забить уже во втором матче кряду, чего с ним не случалось никогда в карьере.



После двух откровенно посредственных сезонов в "Эвертоне" были сомнения, что Миколенко раскроется на "Гудисон Парк", а приход Эшли Янга многие воспринимали как предвестник скорого расставания с Виталием. Подтверждали эту версию и первые туры чемпионата, которые украинец пропустил, но, как оказалось, вовсе не потому, что Шон Дайч перестал ему доверять.



Дайч прекрасно понимал, что стиль игры Миколенко нуждается в максимальной энергии и идеальной физической форме игрока, который традиционно в лучшие свои годы в "Динамо" был способен закрывать всю бровку, подключаться к атакам и выигрывать большую часть единоборств. По каким-то причинам Миколенко не мог набрать идеальную физическую форму в "Эвертоне", но сейчас Дайчу удалось вывести украинца на пик, и Виталий сразу превратился в невероятно полезного игрока, который не только держит свою бровку, но и успевает подключаться к атакам.



Полоса невезения "Тоттенхэм" продолжается



После феерически не фартового для "Тоттенхэма" матча с "Челси", где "шпорам" пришлось значительную часть игры провести вдевятером, команда Постекоглу столкнулась с еще одним разочаровывающим результатом в поединке с "Вулверхэмптоном", который был проигран в компенсированное время.



"Тоттенхэм" столкнулся с большими кадровыми проблемами перед этим матчем, не сумев задействовать дисквалифицированных Ромеро с Удоджи и травмированных Ришарлисона, Мэддисона, Соломона, Перишича, Ван де Вена. Кадровый потенциал "шпор" сейчас неплох, и Постекоглу все равно удалось набрать добротный стартовый состав, но на скамейке у него оказалось несколько юниоров, да и заявка на игру осталась до конца не заполненной.



Это и сказалось в концовке, когда злые "волки" Гари О'Нила не только ушли от поражения в компенсированное время, но и дожали "Тоттенхэм", добыв для себя важные три очка. "Шпоры" в этом матче не были похожи на себя и большую часть матча отбивались после раннего гола Бреннана Джонсона, из-за чего во многом им и не хватило сил на концовку.



Джеймс Уорд-Проуз снова напомнил о себе



Джеймс Уорд-Проуз феерически начал свою карьеру в "Вест Хэме", забивая и раздавая голевые передачи на старте сезона. В последнее время он немного взял паузу с результативными действиями, чем и вызваны не очень удачные результаты "Вест Хэма". Но против "Ноттингем Форест" именно Джеймс перевернул игру и помог "молоткам" совершить "камбэк".



"Форест", поведя в счете после часа игры, принял решение отойти большими силами к своим воротам и защищать результат. "Вест Хэм" — не самая умелая команда в преодолении плотной обороны, но наличие Уорд-Проуза позволяет команде работать на получение шансов со стандартных положений, с надеждой на самонаводящиеся подачи Джеймса.



С "Форест" эта ставка сыграла, и именно подача Уорд-Проуза привела к голу Томаша Соучека на последних минутах, когда "Вест Хэм" забил победный гол и прервал серию из трех поражений в чемпионате. Перед тем Уорд-Проуз отдал голевую на Джаррода Боуэна, и остается удивляться, почему Гарет Саутгейт вызывает в сборную Англии из "Вест Хэма" только нападающего, чьи восемь голов в этом сезоне не состоялись бы без передач Уорд-Проуза.



Настоящие сложности "Манчестер Юнайтед" еще впереди



Несмотря на все кошмары группового раунда Лиги Чемпионов и поражения от "Галатасарая" с "Копенгагеном", на самом деле в чемпионате "Манчестер Юнайтед" в последнее время шел стабильно и набрал больше всех очков в Премьер-Лиге (12) в пяти последних матчах.



Но, если посмотреть на то, с кем именно играл на этом отрезке "Юнайтед" и с какими сложностями сумел добыть четыре минимальные победы над "Брентфордом", "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэмом" и "Лутоном", то особого позитива для "красных дьяволов" тут не найдешь.



Впереди сложный выезд в гости к набравшему форму "Эвертону", игра на "Сент-Джеймс Парк" с раненым "Ньюкаслом" , а затем поединок с набирающим обороты "Челси". Настоящая проверка кризисного "Юнайтед" в чемпионате на прочность — впереди, и есть большие сомнения, что Эрик Тен Хаг сумеет достойно вырулить из положения первого актуального кандидата на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, если учесть, что в середине декабря "Юнайтед" ждут матчи с "Баварией" и "Ливерпулем".



Соланке отложил увольнение Ираолы



Эрик Тен Хаг стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге не только потому, что "Юнайтед" близок к провалу в Лиге Чемпионов и не впечатляет в чемпионате. Его "конкуренту" Андони Ираоле из "Борнмута" удалось добыть вторую победу в сезоне, обыграв "Ньюкасл", и пока что можно говорить о том, что санкции руководства "вишен" по отношению к испанскому менеджеру будут отложены — как минимум до игры за "шесть очков" с "Шеффилд Юнайтед" после международной паузы.



Доминик Соланке своим дублем в ворота "Ньюкасла" увеличил количество своих голов в этом чемпионате до шести, что равняется его улову за весь прошлый сезон. "Он очень хорош в игре с мячом и без мяча", — отметил Ираола. "У него ясный ум. Он упустил пару моментов в первом тайме, и порой, когда нападающие сталкиваются с этим, начинают много думать, но он продолжил играть в прежнем ключе. Даже если он не забивает, он многое дает команде. Мне приятно видеть его впереди".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru