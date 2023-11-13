Почеттино не будет наказан за свое поведение после матча против "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не будет наказан за свое буйное поведение после окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Напомним, Почеттино был крайне возмущен свистком рефери Энтони Тэйлора к окончанию матча, считая, что "Челси" должен был получить время для еще одной атаки.



Почеттино обрушил свое негодование на четвертого арбитра Крейга Поусона, а затем выдвинулся на поле и вступил в конфронтацию с Тэйлором, жестикулируя и крича.



Тэйлор показал Почеттино желтую карточку, и только вмешательство членов тренерского штаба "Челси", оттащивших Маурисио в сторону, позволило погасить конфликт.



После матча, завершившегося вничью 4:4, Почеттино признал, что пересек черту. Аргентинский специалист извинился перед Тэйлором, а также перед своим коллегой из "Манчестен Сити" Хосером Гвардиолой, чью руку он забыл пожать.



Как сообщает Evening Standard, FA осталась удовлетворена предупреждением, которое Почеттино получил от Тэйлора. Дополнительных санкций к Маурисио Ассоциация применять не будет.