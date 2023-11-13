Магуайр: "Решение остаться оправдало себя"

Защитник Харри Магуайр считает, что его решение остаться в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом оправдало себя.

Минувшим летом "Вест Хэм" пытался и арендовать, и купить Магуайра, который на тот момент не был игроком стартового состава и едва лишился капитанской повязки.



В итоге Магуайр остался, а травмы конкурентов по позиции помогли ему вернуться в основу "Юнайтед". Поэтому сейчас Харри рад, что он не стал бежать от проблем.



"Конечно, решение остаться оправдало себя".



"Я сыграл не так много матчей в прошлом году, 16 или 17 раз выходя в старте, но я чувствовал, что проявлял себя по-настоящему хорошо в сыгранных матчах. Просто я играл не так много, как мне бы хотелось".



"С другой стороны, Рафа (Варан) и Лича (Мартинес) играли блестяще, оформив немало "клин-шитов". Я должен был ждать, сохраняя терпение".



"В прошлом сезоне у меня было две-три возможности провести несколько матчей подряд, но мне помешали болезнь и пара травм, поэтому мне так и не удалось войти в ритм и сыграть несколько матчей подряд, чтобы я мог произвести впечатление на тренера".



"Сейчас я это получил, я по-настоящему наслаждаюсь своим футболом, и я по-настоящему наслаждаюсь игрой за этот клуб".



"Я бы готов готов остаться и сражаться за свое место в команде. У нас в клубе есть четверо или пятеро центральных защитников топ-уровня, вызывающихся в свои сборные, и конкуренция по-настоящему высока", — цитирует Магуайра talkSPORT.