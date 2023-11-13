Осимхен открыт к переходу в "Челси"

Виктор Осимхен Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заинтересован в переезде в Премьер-Лигу и готов обсудить свой трансфер в "Челси".

Еще недавно "Наполи" надеялся заключить новый контракт с Осимхеном, который в прошлом сезоне принес своей команде титул Серии А, забив 26 голов в 32 матчах.

Однако после обидной для Осимхена публикации "Наполи" в TikTok о продлении сотрудничества не может быть и речи, а поскольку действующий контракт Виктора истекает в 2025 году, африканец с высокой вероятностью будет продан следующим летом или уже в январе.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Челси" находится во главе списка клубов, заинтересованных в Осимхене, а сам Виктор готов сесть за стол переговоров с "синими".

Установленная за Осимхена цена в 120 миллионов фунтов не страшит "Челси", но чтобы позволить себе 24-летнего нигерийца, "синим" придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков.

Добавим, в этом сезоне Осимхен вновь демонстрирует отличную результативность, забив шесть голов в восьми матчах Серии А.


Метки Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 21:00

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  1. s8menn 13.11.2023 21:45 # s8menn
    Ну естественно, все хотят играть за королей Лондона. Мы рассмотрим вашу заявку, но ничего пока не обещаем. Топарей много а место одно. Дерзайте парни ))

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  2. sausage 13.11.2023 21:21 # sausage
    Норм, но что-то маловато для Челси надо 200, а то не уровень.

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