Саудиты нацелились на Санчо и Ришарлисона

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо и нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон являются целями для саудовских клубов на зимнее транферное окно.

В данный момент клубы из Саудовской Аравии завершают формировать свои трансферные бюджеты на зимнее окно.



Помимо финансирования, саудиты уже практически определились насчет своих основных целей, собираясь совершить еще один трансферный рейд на Премьер-Лигу.



Саудиты понимают, что заманить звезд уровня Мохамеда Салаха и Сона Хен Мина посреди сезона не представляется возможным, поэтому готовы сосредоточить свое внимание на Санчо и Ришарлисоне, сообщает The Telegraph.



Санчо по-прежнему изолирован от первой команды "Юнайтед", и "красные дьяволы" только приветствуют интерес к 23-летнему англичанину со стороны богатых ближневосточных клубов.



Ришарлисон тоже не блещет в этом сезоне. 26-летний бразилец, несмотря на все успехи "Тоттенхэма", забил лишь один гол в Премьер-Лиге, а недавно перенес небольшую операцию на пахе и ближайшие недели пропустит.