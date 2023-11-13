Санчес верит, что "Челси" по силам попасть в Лигу Чемпионов

Роберт Санчес Голкипер "Челси" Роберт Санчес убежден, что его команде по силам завоевать путевку в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Прошлая неделя выдалась очень плодотворной для "Челси", который в понедельник разгромил "Тоттенхэм" (1:4), а в воскресенье дал бой "Манчестер Сити" (4:4).

Несмотря на эти локальные успехи, "синие" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4.

Тем не менее, Санчес все еще надеется совершить рывок и побороться за путевку в элитный европейский турнир.

"Попасть в Лигу Чемпионов — это сложная задача, но мы обладаем духом, уверенностью в себе и верой, и с таким мастерством мы способны выполнить эту задачу".

"Думаю, если мы продолжим совершенствоваться в каждом матче и набирать очки в каждом матче, тогда это будет возможно", — цитирует Санчеса Evening Standard.


Метки Премьер-Лига, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 13.11.2023 20:05 # chelsea88
    Если купят толкового вратаря. С этой дыркой xyй куда попадут.

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  2. superglor 13.11.2023 19:05 # superglor
    В Лигу Чемпионшип.

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