Санчес верит, что "Челси" по силам попасть в Лигу Чемпионов

Голкипер "Челси" Роберт Санчес убежден, что его команде по силам завоевать путевку в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Прошлая неделя выдалась очень плодотворной для "Челси", который в понедельник разгромил "Тоттенхэм" (1:4), а в воскресенье дал бой "Манчестер Сити" (4:4).



Несмотря на эти локальные успехи, "синие" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4.



Тем не менее, Санчес все еще надеется совершить рывок и побороться за путевку в элитный европейский турнир.



"Попасть в Лигу Чемпионов — это сложная задача, но мы обладаем духом, уверенностью в себе и верой, и с таким мастерством мы способны выполнить эту задачу".



"Думаю, если мы продолжим совершенствоваться в каждом матче и набирать очки в каждом матче, тогда это будет возможно", — цитирует Санчеса Evening Standard.