Эриксен и Хейлунд не поехали в сборную Дании

Расмус Хейлунд Полузащитник Кристиан Эриксен и нападающий Расмус Хейлунд из "Манчестер Юнайтед" отказались от поездки в сборную Дании из-за травм.

31-летний Эриксен и 20-летний Хейлунд получили свои травмы в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Лутона" в минувшую субботу.

У Кристиана еще в первом тайме возникли проблемы с коленом, тогда как Расмус повредил заднюю поверхность бедра ближе к концу матча, сообщает Sky Sports.

В результате Эриксен и Хейлунд были вынуждены отказаться от поездки в датскую сборную, которой в этот международный перерыв предстоит сыграть против Словении и Северной Ирландии в рамках отбора к Евро-2024.

Медицинскому штабу "Юнайтед" еще предстоит установить сроки восстановления обоих игроков. В своем следующем матче "красные дьяволы" совершат выезд к "Эвертону" в рамках Премьер-Лиги 26 ноября.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Дании, травмы, Хейлунд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 17:00

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  1. chelsea88 13.11.2023 17:04 # chelsea88
    Вы е6анутые?)
    Датчане должны обязательно обыгрывать Словению.
    Если ничья или победа словенцев, то у Казахстана шансов нет.

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