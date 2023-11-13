Эриксен и Хейлунд не поехали в сборную Дании

Полузащитник Кристиан Эриксен и нападающий Расмус Хейлунд из "Манчестер Юнайтед" отказались от поездки в сборную Дании из-за травм.

31-летний Эриксен и 20-летний Хейлунд получили свои травмы в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Лутона" в минувшую субботу.



У Кристиана еще в первом тайме возникли проблемы с коленом, тогда как Расмус повредил заднюю поверхность бедра ближе к концу матча, сообщает Sky Sports.



В результате Эриксен и Хейлунд были вынуждены отказаться от поездки в датскую сборную, которой в этот международный перерыв предстоит сыграть против Словении и Северной Ирландии в рамках отбора к Евро-2024.



Медицинскому штабу "Юнайтед" еще предстоит установить сроки восстановления обоих игроков. В своем следующем матче "красные дьяволы" совершат выезд к "Эвертону" в рамках Премьер-Лиги 26 ноября.