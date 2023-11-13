Конса вызван в сборную Англии

Эзри Конса Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса стал еще одним игроком, дополнительно вызванным в сборную Англии.

Ранее в понедельник стало известно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позаимствовал у "молодежки" защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса и вингера "Челси" Коула Палмера.

Как сообщает BBC, также Саутгейт, реагируя на травмы, пригласил в национальную команду 26-летнего Конса, который накануне помог "Астон Вилле" одержать свою 13-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге.

Конса не имеет опыта выступлений за первую сборную Англии, но в 2017 году выигрывал с юношеской сборной Чемпионат Мира U-20.

Добавим, англичанам предстоит сыграть против Мальты 17 ноября и против Северной Македонии 20 ноября. Подопечные Саутгейта уже гарантировали себе выход на Евро-2024.


Метки Астон Вилла, Конса, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 16:00

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