Конса вызван в сборную Англии

Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса стал еще одним игроком, дополнительно вызванным в сборную Англии.

Ранее в понедельник стало известно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позаимствовал у "молодежки" защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса и вингера "Челси" Коула Палмера.



Как сообщает BBC, также Саутгейт, реагируя на травмы, пригласил в национальную команду 26-летнего Конса, который накануне помог "Астон Вилле" одержать свою 13-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге.



Конса не имеет опыта выступлений за первую сборную Англии, но в 2017 году выигрывал с юношеской сборной Чемпионат Мира U-20.



Добавим, англичанам предстоит сыграть против Мальты 17 ноября и против Северной Македонии 20 ноября. Подопечные Саутгейта уже гарантировали себе выход на Евро-2024.