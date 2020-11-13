"Юнайтед" готов выплатить отступные за Инасиу

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить отступные по контракту защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг испытывает колоссальные проблемы с травмами, и особенно это коснулось линии обороны.



Прямо сейчас выбор Тен Хага в центре обороны ограничен Харри Магуайром, Виктором Линделефом и растерявшим форму Рафаэлем Вараном, тогда как Лисандро Мартинес и Джонни Эванс находятся в лазарете.



По информации португальского издания CM Sport, "Юнайтед" собирается решить свою проблему с помощью выхода на трансферный рынок в январе, и целью номер один "красных дьяволов" среди центральных защитников как раз является 22-летний Инасиу.



Контракт Инасиу предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52.5 млн. фунтов). "Юнайтед" готов заплатить "Спортингу" 45 млн. евро (39.3 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы, оставшиеся 15 млн. евро (13.1 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.



Примечательно, что агентом Инасиу является Мигель Пиньо, также представляющий интересы капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша, которому он помог перебраться в Манчестер из "Спортинга" за 47 млн. фунтов в январе 2020.



Инасиу провел уже свыше 130 матчей за "Спортинг", а также утвердился основным игроком сборной Португалии, действуя в центре обороны с Рубеном Диашем из "Манчестер Сити".



Помимо "Юнайтед", Инасиу также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Реала".