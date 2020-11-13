"Юнайтед" готов выплатить отступные за Инасиу

Гонсалу Инасиу "Манчестер Юнайтед" готов выплатить отступные по контракту защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг испытывает колоссальные проблемы с травмами, и особенно это коснулось линии обороны.

Прямо сейчас выбор Тен Хага в центре обороны ограничен Харри Магуайром, Виктором Линделефом и растерявшим форму Рафаэлем Вараном, тогда как Лисандро Мартинес и Джонни Эванс находятся в лазарете.

По информации португальского издания CM Sport, "Юнайтед" собирается решить свою проблему с помощью выхода на трансферный рынок в январе, и целью номер один "красных дьяволов" среди центральных защитников как раз является 22-летний Инасиу.

Контракт Инасиу предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52.5 млн. фунтов). "Юнайтед" готов заплатить "Спортингу" 45 млн. евро (39.3 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы, оставшиеся 15 млн. евро (13.1 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.

Примечательно, что агентом Инасиу является Мигель Пиньо, также представляющий интересы капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша, которому он помог перебраться в Манчестер из "Спортинга" за 47 млн. фунтов в январе 2020.

Инасиу провел уже свыше 130 матчей за "Спортинг", а также утвердился основным игроком сборной Португалии, действуя в центре обороны с Рубеном Диашем из "Манчестер Сити".

Помимо "Юнайтед", Инасиу также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Реала".


Метки Инасиу, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 640



Поиск: