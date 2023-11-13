Льюис и Палмер дополнительно вызваны в сборную Англии

Защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис и вингер "Челси" Коул Палмер были дополнительно вызваны в сборную Англии.

Изначально 18-летний Льюис и 21-летний Палмер значились среди игроков, приглашенных в молодежную сборную Англии U-21 на этот международный перерыв.



Однако с момента оглашения своей заявки первая сборная Англии понесла ряд потерь из-за травм, включая Льюиса Данка, Джуда Беллингема, Джеймса Мэддисона и Каллума Уилсона, поэтому Рико и Коул получили повышение, сообщает Sky Sports.



Теперь Льюис и Палмер будут тренироваться с командой Гарета Саутгейта, которой предстоит сыграть против сборных Мальты и Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024.



Добавим, только накануне Палмер реализовал пенальти, который принес "Челси" ничью против его бывшего клуба "Сити" (4:4). Льюис в этом матче не сыграл, но несколькими днями ранее целиком провел поединок Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".