"Манчестер Сити" заинтересован в Рисе Джеймсе
"Манчестер Сити" рассматривает капитана "Челси" Риса Джеймса в качестве преемника для своего правого защитника Кайла Уолкера.
Минувшим летом главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле удалось отговорить Уолкера от перехода в "Баварию". Кайл остался, получив капитанскую повязку и подписав новый контракт до 2026 года.
Однако в конце этого сезона Уолкеру исполнится 34 года, что заставляет "Сити" смотреть в будущее и думать о омоложении правого фланга обороны.
По информации The Independent, 23-летний Джеймс как раз и рассматривается чемпионами Премьер-Лиги на роль преемника для Уолкера. Рис недавно вернулся в строй после травмы и сейчас набирает форму, надеясь побороться за место в сборной Англии на Евро-2024.
Добавим, ранее в ноябре также появились слухи об интересе к Джеймсу со стороны "Реала", который видит в Рисе замену для Дани Карвахаля.
13.11.2023 12:00
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Последние комментарии:
Перестанет ломаться - перейдёт в топ клуб. Классика для наёмника.
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То что Рис и многие в Челси ломаются это проблема в мед.персонале. Вот кого надо было увольнять , а не директоров.
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Надеюсь Рис будет как игроки прошлого 20-и летия , которые посылали всяких Реалов в жопу (Сити тогда только становилась)
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Ломается очень часто. За 100 млн можно отдать + бонусы
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