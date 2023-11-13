"Манчестер Сити" заинтересован в Рисе Джеймсе

Рис Джеймс "Манчестер Сити" рассматривает капитана "Челси" Риса Джеймса в качестве преемника для своего правого защитника Кайла Уолкера.

Минувшим летом главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле удалось отговорить Уолкера от перехода в "Баварию". Кайл остался, получив капитанскую повязку и подписав новый контракт до 2026 года.

Однако в конце этого сезона Уолкеру исполнится 34 года, что заставляет "Сити" смотреть в будущее и думать о омоложении правого фланга обороны.

По информации The Independent, 23-летний Джеймс как раз и рассматривается чемпионами Премьер-Лиги на роль преемника для Уолкера. Рис недавно вернулся в строй после травмы и сейчас набирает форму, надеясь побороться за место в сборной Англии на Евро-2024.

Добавим, ранее в ноябре также появились слухи об интересе к Джеймсу со стороны "Реала", который видит в Рисе замену для Дани Карвахаля.


Метки Джеймс, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 13.11.2023 12:35 # lahmatyj
    Перестанет ломаться - перейдёт в топ клуб. Классика для наёмника.

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  2. che-ger 13.11.2023 12:06 # che-ger
    То что Рис и многие в Челси ломаются это проблема в мед.персонале. Вот кого надо было увольнять , а не директоров.

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  3. che-ger 13.11.2023 12:04 # che-ger
    Надеюсь Рис будет как игроки прошлого 20-и летия , которые посылали всяких Реалов в жопу (Сити тогда только становилась)

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  4. s8menn 13.11.2023 12:03 # s8menn
    Ломается очень часто. За 100 млн можно отдать + бонусы

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