"Манчестер Сити" заинтересован в Рисе Джеймсе

"Манчестер Сити" рассматривает капитана "Челси" Риса Джеймса в качестве преемника для своего правого защитника Кайла Уолкера.

Минувшим летом главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле удалось отговорить Уолкера от перехода в "Баварию". Кайл остался, получив капитанскую повязку и подписав новый контракт до 2026 года.



Однако в конце этого сезона Уолкеру исполнится 34 года, что заставляет "Сити" смотреть в будущее и думать о омоложении правого фланга обороны.



По информации The Independent, 23-летний Джеймс как раз и рассматривается чемпионами Премьер-Лиги на роль преемника для Уолкера. Рис недавно вернулся в строй после травмы и сейчас набирает форму, надеясь побороться за место в сборной Англии на Евро-2024.



Добавим, ранее в ноябре также появились слухи об интересе к Джеймсу со стороны "Реала", который видит в Рисе замену для Дани Карвахаля.