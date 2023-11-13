Тиаго Силва может заключить новый контракт с "Челси"

Защитник Тиаго Силва все еще может заключить новый контракт с "Челси", что позволит ему выступать в Премьер-Лиге на своем пятом десятке лет.

В своих 39 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", сыграв каждую минуту за "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Действующий контракт Силвы истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что следующим летом бразильский ветеран вернется на родину для завершения своей карьеры.



Недавно в прессе появились слухи, что Силва может вернуться в "Флуминенсе" уже в январе, однако Daily Mirror утверждает, что Тиаго не только останется в "Челси" на этот сезон, но и открыт к продлению своего контракта на следующий.



Дело в том, что семья Силвы счастлива в Лондоне, а старший из двух сыновей Тиаго, 15-летний Исаго, занимается в академии "Челси" и имеет юниорский контракт до лета 2025.