Клопп: "Нуньес проделал безумный объем работы"

Дарвин Нуньес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил высочайшую работоспособность своего нападающего Дарвина Нуньеса в победном матче против "Брентфорда" (3:0).

Нуньес целиком провел воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде", так и не сумев отличиться. Однако Дарвин отдал результативную передачу, когда Мохамед Салах открывал счет на 39-й минуте, а также забил два гола, которые были отменены из-за офсайда.

Клоппа же больше всего впечатлило трудолюбие 24-летнего уругвайца, который помогал команде контролировать мяч, а без мяча шел в прессинг на соперника.

"Как проявил себя Нуньес? Выдающимся образом! Выдающимся. Каждый мог это видеть. Посмотрите, как он удерживает мяч для нас — разве кто-нибудь мог себе это представить в прошлом году? Это то, что он может делать для нас".

"Дарвин сыграл выдающимся образом, потому что "Брентфорд" хотел играть в длинные забросы мяча, но Дарвин начинал прессинговать. Он проделал безумный объем работы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Брентфорд, Клопп, Ливерпуль, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2023 10:00

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