Клопп: "Нуньес проделал безумный объем работы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил высочайшую работоспособность своего нападающего Дарвина Нуньеса в победном матче против "Брентфорда" (3:0).
Нуньес целиком провел воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде", так и не сумев отличиться. Однако Дарвин отдал результативную передачу, когда Мохамед Салах открывал счет на 39-й минуте, а также забил два гола, которые были отменены из-за офсайда.
Клоппа же больше всего впечатлило трудолюбие 24-летнего уругвайца, который помогал команде контролировать мяч, а без мяча шел в прессинг на соперника.
"Как проявил себя Нуньес? Выдающимся образом! Выдающимся. Каждый мог это видеть. Посмотрите, как он удерживает мяч для нас — разве кто-нибудь мог себе это представить в прошлом году? Это то, что он может делать для нас".
"Дарвин сыграл выдающимся образом, потому что "Брентфорд" хотел играть в длинные забросы мяча, но Дарвин начинал прессинговать. Он проделал безумный объем работы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
13.11.2023 10:00
Просмотров: 549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: