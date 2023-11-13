Клопп: "Нуньес проделал безумный объем работы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил высочайшую работоспособность своего нападающего Дарвина Нуньеса в победном матче против "Брентфорда" (3:0).

Нуньес целиком провел воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде", так и не сумев отличиться. Однако Дарвин отдал результативную передачу, когда Мохамед Салах открывал счет на 39-й минуте, а также забил два гола, которые были отменены из-за офсайда.



Клоппа же больше всего впечатлило трудолюбие 24-летнего уругвайца, который помогал команде контролировать мяч, а без мяча шел в прессинг на соперника.



"Как проявил себя Нуньес? Выдающимся образом! Выдающимся. Каждый мог это видеть. Посмотрите, как он удерживает мяч для нас — разве кто-нибудь мог себе это представить в прошлом году? Это то, что он может делать для нас".



"Дарвин сыграл выдающимся образом, потому что "Брентфорд" хотел играть в длинные забросы мяча, но Дарвин начинал прессинговать. Он проделал безумный объем работы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.