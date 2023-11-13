О'Хара раскритиковал Постекоглу после поражения от "Вулверхэмптона"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал главного тренера "шпор" Анге Постекоглу за чересчур авантюрный футбол.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" Постекоглу обещал, что его команда останется верной себе и будет играть в атакующем стиле, несмотря на огромные кадровые проблемы.



В итоге "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1, и причиной этому О'Хара считает нежелание Постекоглу адаптировать тактику под соперника и обстоятельства.



"Я всецело поддерживаю, когда он говорит, что его команда будет играть в своем стиле, несмотря ни на что. Я понимаю это".



"Но ты играешь не в Шотландии, и ты не "Селтик". Это не так, что у тебя лучшая команда, а остальные команды — стая собак".



"Ты играешь против команд топ-уровня. "Вулверхэмптон" очень хорош дома, они обладают хорошими игроками и хорошим тренером".



"Если ты просто продолжаешь совершать глупые ошибки и продолжаешь играть в этот авантюрный футбол, стараясь победить, то даже очко не будет плохим результатом".



"Эти игроки с лавки, которым пришлось выйти и сыграть, недостаточно хороши".



"Бен Дэвис в порядке, и на него можно положиться, но он не центральный защитник. Эрик Дайер совершил две ошибки и выглядел потерянным в случае с обоими голами. Я не знаю, что он пытался делать".



"Нам следовало избавиться от него летом, но он никому не был интересен. В итоге он вернулся в состав, и это проблема".



"В итоге эти игроки, от которых вы пытались избавиться, снова играют", — сообщил О'Хара talkSPORT.