О'Хара раскритиковал Постекоглу после поражения от "Вулверхэмптона"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал главного тренера "шпор" Анге Постекоглу за чересчур авантюрный футбол.
В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" Постекоглу обещал, что его команда останется верной себе и будет играть в атакующем стиле, несмотря на огромные кадровые проблемы.
В итоге "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1, и причиной этому О'Хара считает нежелание Постекоглу адаптировать тактику под соперника и обстоятельства.
"Я всецело поддерживаю, когда он говорит, что его команда будет играть в своем стиле, несмотря ни на что. Я понимаю это".
"Но ты играешь не в Шотландии, и ты не "Селтик". Это не так, что у тебя лучшая команда, а остальные команды — стая собак".
"Ты играешь против команд топ-уровня. "Вулверхэмптон" очень хорош дома, они обладают хорошими игроками и хорошим тренером".
"Если ты просто продолжаешь совершать глупые ошибки и продолжаешь играть в этот авантюрный футбол, стараясь победить, то даже очко не будет плохим результатом".
"Эти игроки с лавки, которым пришлось выйти и сыграть, недостаточно хороши".
"Бен Дэвис в порядке, и на него можно положиться, но он не центральный защитник. Эрик Дайер совершил две ошибки и выглядел потерянным в случае с обоими голами. Я не знаю, что он пытался делать".
"Нам следовало избавиться от него летом, но он никому не был интересен. В итоге он вернулся в состав, и это проблема".
"В итоге эти игроки, от которых вы пытались избавиться, снова играют", — сообщил О'Хара talkSPORT.
13.11.2023 09:00
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