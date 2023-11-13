"Тоттенхэм" составил шорт-лист из центральных защитников

"Тоттенхэм" составил шорт-лист по укреплению позиции центрального защитника в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе "Тоттенхэм" лишился с травмой задней поверхности бедра Микки Ван Де Вена.



Кроме того, "шпоры" до сих пор не восполнили потерю Давинсона Санчеса минувшим летом и по-прежнему открыты к предложениям других клубов по Эрику Дайеру.



Все это делает приглашение центрального защитника важнейшей задачей для "Тоттенхэма" на январь, и Daily Mirror утверждает, что новый спортивный директор "шпор" Йохан Ланге уже работает над поисками решения.



В шорт-листе "Тоттенхэма" по укреплению проблемной позиции значатся Ллойд Келли из "Борнмута", Эдмонд Тапсоба и Пьеро Инкапье из "Байера", Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и травмированный в данный момент Перр Схюрс из "Торино".