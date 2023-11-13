Почеттино: "Показали, что можем соперничать с командами вроде "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино надеется, что ничья 4:4 вселит в его команду уверенность насчет своей способности соперничать с командами вроде "Манчестер Сити".

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 1:4 в прошлый понедельник, накануне вечером "Челси" набрал очко против действующего чемпиона Премьер-Лиги.



Почеттино гордится тем, что "Челси" посмел сыграть против "Сити" в открытый футбол, и Маурисио надеется, что эта ничья придаст импульс "синим" после неудачного старта сезона.



"Я очень гожусь. Игроки заслуживают похвалы, этим вечером они показали удивительную игру против, как я считаю, лучшей команды в игре".



"В этом матче случилось много всего, что вызывает у меня гордость. Мы очень, очень хорошо вели игру".



"Есть вещи, которые можно улучшить, но мы в процессе. Когда ты хочешь построить проект с нуля, такого рода матчи очень полезны".



"Такого рода опыт значительно улучшит нашу игру и нашу команду. Но теперь нам нужно использовать это на будущее".



"Я так устал после понедельника (победы 1:4 над "Тоттенхэма") и воскресенья. Я не хочу ошибиться в оценке, но если вернуться назад, мы были очень расстроены нашими результатами ранее. Однако это процесс, у нас молодая команда, и от нас ожидают побед".



"Такого рода игра придаст нам веры и уверенности в себе. Но в некоторых матчах мы должны быть терпеливы".



"Этот результат показывает наш характер, наш настрой и то, что мы можем соперничать с командами вроде "Манчестер Сити", доминировать и создавать моменты. Это поможет нам почувствовать себя уверенно и поверить в то, как мы трудимся".



"Нам все еще многого не хватает. Но это процесс. Это сложный период. Но, конечно, нам нужно использовать такого рода игру на будущее".



"Мы движемся шаг за шагом. Возможно, мы сможем прыгнуть через две ступеньки. Но нужно быть осторожными. Сегодня у нас была огромная мотивация", — цитирует Почеттино Sky Sports.