Гвардиола: "4:4 — справедливый результат"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает 4:4 справедливым итогом матча против "Челси".

Пропустив с пенальти от своего бывшего игрока Коула Палмера в компенсированное время, "Сити" остался без победы в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Однако Гвардиола ничуть не унывает и доволен набранным очком, которое позволило "горожанам" вернуть единоличное лидерство в таблице.



"Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Это хорошо для Премьер-Лиги".



"Они лучше начали матч. Видно, что они пытаются создать нечто новое с большим количеством новых игроков".



"Это был упорный матч. При счете 2:3 в нашу пользу у нас были моменты — но не прикончить игру, потому что оставалось 40 минут, и многое еще могло случиться".



"У нас были моменты и при счете 3:4 — нам не повезло, и мы принимали не лучшие решения, а у соперника было их мастерство".



"Прямо сейчас это ощущается как справедливый результат — обе команды играли на победу".



"Много всего произошло, и мы вели в счете к окончанию основного времени. Мы могли лучше сыграть в обороне, но пенальти есть пенальти. Мы создали много моментов — больше, чем за все мои визиты на "Стэмфорд Бридж", но и они много создали".



"У меня было мнение до матча, во время и после насчет того, насколько они хороши, и ничего не изменилось".



"Челси" есть "Челси", это одна из лучших команд за последние 20 лет, поэтому я не мог ожидать ничего другого".



"Если вы говорите, что мы давно не проигрываем, то это хороший знак. Сегодня мы не проиграли, поэтому мы возвращаемся домой с хорошим очком, создав много моментов. Это был справедливый результат для обеих команд", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".