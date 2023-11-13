Гвардиола: "4:4 — справедливый результат"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает 4:4 справедливым итогом матча против "Челси".
Пропустив с пенальти от своего бывшего игрока Коула Палмера в компенсированное время, "Сити" остался без победы в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Однако Гвардиола ничуть не унывает и доволен набранным очком, которое позволило "горожанам" вернуть единоличное лидерство в таблице.
"Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Это хорошо для Премьер-Лиги".
"Они лучше начали матч. Видно, что они пытаются создать нечто новое с большим количеством новых игроков".
"Это был упорный матч. При счете 2:3 в нашу пользу у нас были моменты — но не прикончить игру, потому что оставалось 40 минут, и многое еще могло случиться".
"У нас были моменты и при счете 3:4 — нам не повезло, и мы принимали не лучшие решения, а у соперника было их мастерство".
"Прямо сейчас это ощущается как справедливый результат — обе команды играли на победу".
"Много всего произошло, и мы вели в счете к окончанию основного времени. Мы могли лучше сыграть в обороне, но пенальти есть пенальти. Мы создали много моментов — больше, чем за все мои визиты на "Стэмфорд Бридж", но и они много создали".
"У меня было мнение до матча, во время и после насчет того, насколько они хороши, и ничего не изменилось".
"Челси" есть "Челси", это одна из лучших команд за последние 20 лет, поэтому я не мог ожидать ничего другого".
"Если вы говорите, что мы давно не проигрываем, то это хороший знак. Сегодня мы не проиграли, поэтому мы возвращаемся домой с хорошим очком, создав много моментов. Это был справедливый результат для обеих команд", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".
13.11.2023 00:05
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