Почеттино извинился за то, что накричал на Тэйлора и не пожал руку Гвардиолы

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино извинился перед рефери Энтони Тэйлором и своим коллегой Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" после матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (4:4).

В воскресном матче между "Челси" и "Сити" Тэйлор дал финальный свисток на 111-й минуте, и это возмутило Почеттино, чья команда оказалась лишена возможности провести контратаку и вырвать победу.



Почеттино немедленно выдвинулся в сторону Тэйлора, делая грозные жесты, и только вмешательство технического персонала помогло Маурисио успокоиться.



В результате Почеттино покинул поле, даже не пожав руку Гвардиоле. И сейчас Маурисио жалеет о своем поведении.



"Мне нужно извиниться перед Энтони и арбитрами, потому что в тот момент я чувствовал, что Рахим (Стерлинг) может убежать в прорыв. В тот момент я произнес: "Какого...?"



"Я заслужил предупреждение. Я приношу извинения. Такого рода поведение не является хорошим. Я также хочу извиниться перед Пепом — я был сосредоточен на эпизоде", — цитирует Почеттино Football.London.



"Это не проблема. Это нормально. Порой я тоже поддаюсь эмоциям. Это совершенно нормально", — ответил Гвардиола.