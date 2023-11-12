Клопп возмущен, что "Ливерпуль" играет с "Сити" в полдень субботы после перерыва на сборные
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал телевизионные компании, из-за которых его команда проведет свой матч против "Манчестер Сити" в полдень субботы сразу после окончания международного перерыва.
Выезд на "Этихад" 25 ноября станет третьим подряд случаем, когда сразу после международного перерыва "Ливерпуль" сыграет в полдень субботы.
Клопп возмущен этим, учитывая обилие вызывающихся в свои сборные игроков у обеих команд, и считает, что ответственные за распределение матчей по телевизионным слотам люди просто "не чувствуют футбол".
"Парни отреагировали сенсационно хорошо (на поражение от "Тулузы" в Лиге Европы). Теперь все они снова разъезжаются, а когда они вернутся, мы проведем одну тренировку и затем сыграем против "Сити".
"Окей, раз мы победили сегодня, никто не сможет сказать, что я жалуюсь, но как можно ставить такой матч на 12:30 субботы? Если честно, принимающие эти решения люди не чувствуют футбол. Для них это просто невозможно. Если это слот, в который мир платит больше всего денег за просмотр футбола, то никто не говорил мне об этом".
"Я не знаю, так ли это, но я думаю, можно было найти момент лучше для матча этих двух команд, у которых вместе около 30 вызывающихся в свои сборные игроков".
"К слову, все южноамериканцы возвращаются на одном самолете. Мы забираем их из Уругвая, Бразилии, Аргентины, Колумбии, и они одним самолетом прилетают сюда. Это настоящее безумие", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
12.11.2023 22:00
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Все правильно говорит. Чем команде даешь больше времени на отдых, тем интенсивнее те могут играть. А тут высоко прессовать получится не очень много.
А то что лфк больше всех команд раза в 2-3 играет в эти первые слоты, просто пздц. Херова бензоколонка все проплатила.
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Пездюк ноет. Евреи ноют. Только Путн не ноет
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КНЯЗЬ
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А эта кривозубая дура на винирах все ноет и ноет - ничего не меняется, когда у обоссаного красного клуба на унитазе инфилд появится нормальный тренер, а не эта нытлявая дура.
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