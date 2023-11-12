Рэтклифф хочет пригласить Фридмена в "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф хочет заманить в "Манчестер Юнайтед" спортивного директора "Кристал Пэлас" Дуги Фридмена.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед". Также сэр Джим займется инфраструктурой "красных дьяволов" и возглавит футбольные операции клуба с "Олд Траффорд".



И хотя будущее главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага находится в безопасности, Рэтклифф собирается произвести перестановки на ключевых должностях в клубе.



По информации Daily Mail, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэвид Брейлсфорд хотя привлечь в своей проект 49-летнего Фридмена, бывшего нападающего сборной Шотландии.



Фридмен пробовал себя главным тренером в "Пэлас", "Болтоне" и "Ноттингем Форест", в 2017 году вернувшись на "Селхерст Парк" в качестве спортивного директора.



Фридмен приобрел в "Пэлас" Марка Гехи и Майкла Олисе, а также арендовал у "Челси" Конора Галлахера — все трое перечисленных игроков сделали большой вклад в то, что "орлы" всего лишь в пятый раз в своей истории достигли полуфинала Кубка Англии.