Агбонлахор: "Юнайтед" недостаточно хорош"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор заявил, что "Манчестер Юнайтед" по-прежнему "недостаточно хорош", несмотря на лучшую текущую форму во всей Премьер-Лиге.

В своих пяти последних матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал 12 очков — больше любой другой команды дивизиона.



Однако победа 1:0 над "Лутоном" накануне, как и другие результаты "Юнайтед", совершенно не впечатлили Агбонлахора.



"С чего мне начать? Стоимость стартового состава "Юнайтед" сегодня составляла 330 миллионов фунтов, "Лутона" — 6 миллионов фунтов. Им потребовалось 60 минут, чтобы забить корявый гол усилиями Линделефа и вырвать победу против "Лутона".



"В этом сезоне "Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" дома 1:0, "Форест" 3:2, "Бернли" на выезде 1:0, "Брентфорд" дома 3:2, "Шеффилд Юнайтед" на выезде 2:1, "Фулхэм" на выезде 1:0 и сегодня дома "Лутон" 1:0".



"Они не побеждают команды с разницей более одного гола, они с трудом преодолевают сопротивление команд, в половине из перечисленных матче могли были ничьи, и это недостаточно хорошо".



"Ты смотришь эту игру сегодня и видишь, как Сэм Эллардайс зевает, сидя рядом с сэром Алексом Фергюсоном. Эллардайс зевает и, наверное, думает: "Зачем я приехал сюда?"



"Наверное, до матча он думал: "Они играют против "Лутона" дома. С каким голевым перевесом они победят?" Каждый был настроен на голы... А в результате они упускают моменты, играют в малопривлекательный футбол. Возможно, это просто уровень "Юнайтед". Это случилось с ними и в "Копенгагене" — возможно, теперь это их уровень", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.