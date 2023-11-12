"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд"

"Ливерпуль" разгромил в домашних стенах "Брентфорд" со счетом 3:0 и догнал по очкам "Манчестер Сити" с "Арсеналом".

Относительно выезда к "Лутону" в прошлый уикенд в стартовый состав "красных" влились Жоэль Матип, Костас Цимикас, Ватару Эндо и Коди Гакпо.



В старт "пчел" вернулись Бен Ми и Мадс Роэрслев.



"Брентфорд" без боя отдал мяч сопернику и сосредоточился на обороне своих ворот, уповая на контратаки.



На 22-й минуте Доминик Собослали пробил с дистанции, но мяч дошел только до Дарвина Нуньеса, который подработал снаряд и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда у уругвайца.



На 27-й минуте мяч снова оказался в воротах гостей. Марк Флеккен отразил удар Виргила Ван Дейка головой, а Нуньес тут же сыграл на отскоке. Однако Дарвин опять угодил в офсайд.



На 39-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет. Стянув на себя внимание соперника, Нуньес с границы штрафной сделал короткий пас на правый край площадки, а там Мохамед Салах подработал мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.



Во втором тайме "пчелам" уже не было смысла так глубоко сидеть в обороне. Гости стали раскрываться, но лишь нарвались на второй гол. На 63-й минуте Цимикас догнал уходящий мяч и с лицевой линии выполнил подачу на голову Салаха — 2:0.



"Брентфорд" совсем пал духом и на 74-й минуте пропустил еще раз. Диогу Жота чуть сместился вдоль границы штрафной, после чего пробил в дальний угол ворот — 3:0.



В концовке "красные" ослабили хватку. Их соперник попытался этим воспользоваться, но на гол престижа так и не наиграл — Ван Дейк был безупречен в обороне.



"Брентфорд" создал своему сопернику определенные проблемы в начале матча, насытив зону возле своих ворот и предпринимая попытки убеждать в контратаку. Однако "Ливерпуль" с этим справился и после того, как открыл счет, уже не испытывал особых проблем.



"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче