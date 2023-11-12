"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд"

Мохамед Салах "Ливерпуль" разгромил в домашних стенах "Брентфорд" со счетом 3:0 и догнал по очкам "Манчестер Сити" с "Арсеналом".

Относительно выезда к "Лутону" в прошлый уикенд в стартовый состав "красных" влились Жоэль Матип, Костас Цимикас, Ватару Эндо и Коди Гакпо.

В старт "пчел" вернулись Бен Ми и Мадс Роэрслев.

"Брентфорд" без боя отдал мяч сопернику и сосредоточился на обороне своих ворот, уповая на контратаки.

На 22-й минуте Доминик Собослали пробил с дистанции, но мяч дошел только до Дарвина Нуньеса, который подработал снаряд и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда у уругвайца.

На 27-й минуте мяч снова оказался в воротах гостей. Марк Флеккен отразил удар Виргила Ван Дейка головой, а Нуньес тут же сыграл на отскоке. Однако Дарвин опять угодил в офсайд.

На 39-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет. Стянув на себя внимание соперника, Нуньес с границы штрафной сделал короткий пас на правый край площадки, а там Мохамед Салах подработал мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.

Во втором тайме "пчелам" уже не было смысла так глубоко сидеть в обороне. Гости стали раскрываться, но лишь нарвались на второй гол. На 63-й минуте Цимикас догнал уходящий мяч и с лицевой линии выполнил подачу на голову Салаха — 2:0.

"Брентфорд" совсем пал духом и на 74-й минуте пропустил еще раз. Диогу Жота чуть сместился вдоль границы штрафной, после чего пробил в дальний угол ворот — 3:0.

В концовке "красные" ослабили хватку. Их соперник попытался этим воспользоваться, но на гол престижа так и не наиграл — Ван Дейк был безупречен в обороне.

"Брентфорд" создал своему сопернику определенные проблемы в начале матча, насытив зону возле своих ворот и предпринимая попытки убеждать в контратаку. Однако "Ливерпуль" с этим справился и после того, как открыл счет, уже не испытывал особых проблем.

"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. electric 12.11.2023 19:20 # electric
    Сожмём же брелочки! За наших братьев меньших!!!

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  2. superglor 12.11.2023 19:18 # superglor
    Лохи на разогреве поиграли, теперь освободите эфир для матча КОРОЛЕЙ.

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  3. sausage 12.11.2023 19:16 # sausage
    Пеп в свитере бомжовском. Ни во что не ставит пенсов.

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  4. gameboy 12.11.2023 19:15 # gameboy
    Сжимать брелочки мы не бросим

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  5. electric 12.11.2023 19:11 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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  6. sausage 12.11.2023 19:10 # sausage
    Ливерпуль на 2-ом месте, Салах - на 1-ом. Что с ебалом, пенсы и вагифы?

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  7. shakur 12.11.2023 19:09 # shakur
    12.11.2023 07:46 #
    superglor

    Победы гостей на классе во всех матчах.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103943/?c=1

    1 из 5, слабенько

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  8. girasimus 12.11.2023 19:08 # girasimus
    Четвёртка вырисовывается потихоньку)

    (ответить)

  9. superperez101 12.11.2023 19:04 # superperez101
    Салах лучший

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