Гвардиола рассказал, что отговаривал Палмера от ухода из "Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что пытался отговорить вингера Коула Палмера от ухода из клуба.
В заключительный день летнего трансферного окна Палмер сменил "Сити" на "Челси" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов, в последние недели закрепившись в стартовом составе лондонской команды.
В преддверии воскресного выезда на "Стэмфорд Бридж" Гвардиола поведал, что хотел сохранить Палмера, но 21-летний англичанин не поверил, что сможет регулярно играть за "Сити".
"Я сказал ему: "Рияд Махрез уходит, у тебя будет шанс здесь". Он ответил: "Нет, я не буду играть здесь, я хочу уйти". Поэтому я сказал: "Окей, уходи!" — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
12.11.2023 18:00
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Пеп все сделал, что было в его силах))))
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Поэтому я сказал: ну лан(
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Ого!!! Вот это разговор, короткий и ясный
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Казнит лысого сеголня
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