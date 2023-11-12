Гвардиола рассказал, что отговаривал Палмера от ухода из "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что пытался отговорить вингера Коула Палмера от ухода из клуба.

В заключительный день летнего трансферного окна Палмер сменил "Сити" на "Челси" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов, в последние недели закрепившись в стартовом составе лондонской команды.



В преддверии воскресного выезда на "Стэмфорд Бридж" Гвардиола поведал, что хотел сохранить Палмера, но 21-летний англичанин не поверил, что сможет регулярно играть за "Сити".



"Я сказал ему: "Рияд Махрез уходит, у тебя будет шанс здесь". Он ответил: "Нет, я не буду играть здесь, я хочу уйти". Поэтому я сказал: "Окей, уходи!" — цитирует Гвардиолу Daily Mail.