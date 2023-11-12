Гвардиола рассказал, что отговаривал Палмера от ухода из "Сити"

Коул Палмер Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что пытался отговорить вингера Коула Палмера от ухода из клуба.

В заключительный день летнего трансферного окна Палмер сменил "Сити" на "Челси" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов, в последние недели закрепившись в стартовом составе лондонской команды.

В преддверии воскресного выезда на "Стэмфорд Бридж" Гвардиола поведал, что хотел сохранить Палмера, но 21-летний англичанин не поверил, что сможет регулярно играть за "Сити".

"Я сказал ему: "Рияд Махрез уходит, у тебя будет шанс здесь". Он ответил: "Нет, я не буду играть здесь, я хочу уйти". Поэтому я сказал: "Окей, уходи!" — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 738

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Последние комментарии:




  1. jabajaba 12.11.2023 19:05 # jabajaba
    променял голубую помойку на императоров, сделал правильный выбор

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  2. takernotagiver 12.11.2023 18:57 # takernotagiver
    Пеп все сделал, что было в его силах))))

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  3. chlesea88 12.11.2023 18:35 # chlesea88
    Поэтому я сказал: ну лан(

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  4. gjchancel 12.11.2023 18:34 # gjchancel
    Ого!!! Вот это разговор, короткий и ясный

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  5. asnural 12.11.2023 18:17 # asnural
    Казнит лысого сеголня

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